قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: اكتشاف بئر جديدة في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب غاز
محمد الطيب يتفقد منشآت صحية بأبو قرقاص بالمنيا لدعم جودة الخدمات
بالتنسيق مع الحكومة.. رئيس الوزراء: البنك المركزي هو المعني بالسياسة النقدية وله القرار في سعر الفائدة
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني حرص مصر على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة
لو ضاع .. استعد كارت شحن عداد الكهرباء
رئيس مجلس الوزارء يكشف حقيقة رفع أسعار الكهرباء
رئيس الوزراء: وضع برنامج للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط وحصرها
حكم تشغيل القرآن في المنزل عند الخروج منه.. أمين الإفتاء: جائز شرعا بشرط
مدبولي: لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة
مدبولي: 500 مليون دولار حجم الاستثمارات بين مصر وتونس.. ونأمل وصولها إلى مليار دولار
رئيس الوزراء يكشف عن اجتماعات مكثفة لتوطين الطاقة المتجددة في مصر
دعاء جوف الليل لتفريج الكرب وقضاء الحاجة.. احرص عليه يوميا سيغير حياتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالا بعيد الفلاح .. محافظ القليوبية يتفقد منشآت زراعية ويطلق لقاءً أسبوعيًا مع المزارعين

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم جولة ميدانية بعدد من المنشآت الزراعية بقرى شبلنجة ومنية السباع التابعة لمركز بنها، احتفالًا بعيد الفلاح المصري الـ73 وذلك بحضور المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية الزراعة بالقليوبية، والمهندس وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها.
وفي مستهل الجولة، قدّم المحافظ التهنئة لجميع الفلاحين والمزارعين، مؤكدًا أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل لخدمة الفلاح وتوفير ما يلزمه من دعم ورعاية. كما أعلن عن عقد لقاء أسبوعي خاص بالمزارعين والفلاحين على غرار اللقاء المفتوح مع المواطنين، للاستماع المباشر إلى مشكلاتهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
بدأت الجولة بقرية شبلنجة، حيث تفقد المحافظ الصوب الزراعية لإنتاج شتلات الخضروات على مساحة 1.5 فدان، وأشاد بجودة الشتلات المنتجة من الكرنب، الباذنجان، الخس والطماطم، مؤكدًا على خبرة المزارعين وكفاءتهم. وخلال لقائه بعدد منهم، استمع المحافظ إلى أبرز التحديات المتعلقة بتوفير الأسمدة والمخصبات، مشيرًا إلى أنه يتابع هذا الملف شخصيًا، وأن لجان الحوكمة تراقب عملية التوزيع لضمان العدالة وتلبية احتياجات الفلاحين.
كما تفقد المحافظ ثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة بطاقة 500 طن، والتي توفر أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في تصدير منتجات زراعية مثل المانجو والفراولة والبطاطس، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الصعبة.
وفي نفس القرية، زار المحافظ معمل تفريخ دواجن بطاقة إنتاجية تصل إلى 180 ألف كتكوت شهريًا، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مراحل الإنتاج، ووجّه بالتوسع في حجم النشاط لتعزيز الإنتاج المحلي.
واستكمل المحافظ جولته بقرية منية السباع، حيث تفقد مصنع أعلاف الدواجن والماشية، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مراحل التصنيع، بدءًا من فحص المكونات في المعامل، وصولاً إلى إنتاج أنواع مختلفة تناسب كافة الأعمار بمستويات بروتين متنوعة.
واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على التزامه الكامل بدعم الفلاحين، معلنًا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإنشاء مشروعات لإنتاج "البيتموست" المستخدم في زراعة الشتلات، إلى جانب مصنع لإنتاج قوالب واسطمبات الزراعة من الفلين، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة ويعزز قدرات المزارعين

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

إعلان نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"

جامعة حلوان

جامعة حلوان تعلن عن بشرى سارة للطلاب الوافدين |منح دراسية

مؤتمر دار القديس جيروم

الأنبا توماس يشارك في المؤتمر التكويني لخدام وشباب كنيسة السيدة العذراء بالبربا

بالصور

أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

أعراض واسباب التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض واسباب التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض واسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

تعرّف على «لوتس إيفايا» موديل 2026 أسرع سيارة كهربائية في العالم

لوتس إيفايا موديل 2026
لوتس إيفايا موديل 2026
لوتس إيفايا موديل 2026

ليلى عبد اللطيف تتصدر الترند بعد أحداث إسرائيل وقطر

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

فيديو

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

المزيد