مدبولي: 500 مليون دولار حجم الاستثمارات بين مصر وتونس.. ونأمل وصولها إلى مليار دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع كل الدول هو أهم شيء في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إضافة إلى أنه فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشراكات بين القطاع الخاص المصري وبين أية جهة أجنبية تعزز من الاستثمارات، مؤكدا أن الرئيس السيسي استقبل رئيسة مجلس الوزراء التونسية وتناقشنا حول مضاعفة حجم التبادل التجاري بين بلدينا إلى الضعف خلال سنتين.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الاستثمارات بين مصر وتونس تصل إلى 500 مليون دولار، ونأمل الوصول خلال السنوات القادمة إلى مليار دولار.

