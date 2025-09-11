أخبار القليوبية.. المحافظ يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.. والعثور على جثة شاب غرقا بمياه الرياح التوفيقي

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

محافظ القليوبية يبحث مع رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار آليات تنفيذ برامج محو الأمية

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا بديوان عام المحافظة مع اللواء رائد هيكل، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، لبحث سبل التعاون لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي وتنمية الحرف اليدوية.



وأكد المحافظ أن ملف محو الأمية يعد من أولويات العمل بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود مع جامعة بنها والجهات التنفيذية المختصة لربط برامج محو الأمية بالتدريب على الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تمكين المواطنين اقتصاديًا وتحسين مستوى معيشتهم.

كما تناول اللقاء بحث آليات استغلال منشآت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر لتنفيذ أنشطة الهيئة، خاصة ما يتعلق بالمشروعات الحرفية وبرامج التدريب المهني.

ومن جانبه، أشاد اللواء رائد هيكل بجهود محافظة القليوبية في دعم ملف محو الأمية وتعليم الكبار، مؤكدًا أن التعاون مع مختلف الجهات الشريكة يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مجال التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري

الإعدام لـ 2 والمؤبد لسائق لاتهامهم بقتل شخص في الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالإعدام شنقا، لصاحب محل أعلاف وعامل، وكذلك السجن المؤبد لسائق، وبراءة المتهم الرابع، لاتهامهم بقتل شخص بعد التربص له ومطاردته والتعدي عليه بالضرب باستخدام قطع حجرية وعصي بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4034 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3971 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "وليد ح س"، هارب، صاحب محل أعلاف، و"مجدي ح س"، محبوس، عامل، و"حسيني م ح"، محبوس، سائق، و"علي أ ص"، هارب، بدون عمل، وجميعهم مقيمين دائرة مركز الخانكة، لأنهم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه حمدى على صويلح حسين عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلاف بينهم عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أدوات إعتداء "عصى وقطع حجرية"، وترصدوه في الأماكن التي أيقنوا سلفاً مروره فيها، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمهم تحينوا الفرصة وطارده الأول والثاني بسيارة قيادة أولهما، بينما كمن له الثالث والرابع بالمكان الذي أيقنوا مروره فيه، وما أن ظفروا به كالوا له عدة ضربات بأدوات الاعتداء سالفة الذكر - بنية إزهاق روحه، فأحدثوا ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كشف غموض تعدى بائع متجول على طفل بالقليوبية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض تداول مقطع فيديو يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام والد أحد الأطفال بإجباره على العمل كبائع متجول والتعدى عليه بالضرب وإحداث كدمات بوجهه بالقليوبية حيث تبين عدم وجود بلاغات بهذا الشان وتم ضبط الاب واعترف بقيامه بضرب نجله لاجباره على استجداء المارة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

وتلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا يفيد ورود معلومات من الادارة العامة لمباحث القليوبية تفيد برصد فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام والد أحد الأطفال بإجباره على العمل كبائع متجول والتعدى عليه بالضرب وإحداث كدمات بوجهه بالقليوبية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الطفل الظاهر بمقطع الفيديو ووالده " عاطل " ، وبسؤال والد الطفل قرر بتعديه على نجله بالضرب وإحداث إصابته بقصد تأديبه وإجباره على إستجداء المارة ، وبمواجهة نجله أيد ما سبق.

العثور على جثة شاب مات غرقا بمياه الرياح التوفيقي في كفر شكر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مقيم بقرية كفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، لقى مصرعه غرقا في مياه الرياح التوفيقي أمام قرية أسنيت، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود غريق في مياه الرياح التوفيقي أمام قرية أسنيت التابعة لمدينة كفر شكر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة، وتم انتشال الجثمان، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات أن الجثة للشاب أحمد س. ع، مقيم بقرية كفر تصفا، 33 سنة، بدون عمل، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى كفر شكر التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.