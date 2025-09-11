المستشارة أمل عمار تشارك في جلسة حوارية بالمعسكر التدريبي لبرنامج قادة مدارس الجمهورية

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، في جلسة حوارية ضمن فعاليات المعسكر التدريبي لبرنامج قادة مدارس الجمهورية أول وأكبر برنامج لدعم اتحاد طلاب وطالبات مدارس مصر، الذى تنفذه مؤسسة شباب القادة تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتحت مظلة المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، في إطار برنامج تمكين المرأة المصرية بالشراكة مع يونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقد أدار الجلسة النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بحضور الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان حسن الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، والأستاذ محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة.

وخلال كلمتها، أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المتميز بين أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، مؤكدة أنهم يمثلون طاقات المستقبل التي تعوّل عليها الدولة في بناء الغد، كما توجهت بالتحية لمؤسسة شباب القادة على جهودها في إعداد نخبة متميزة من الطالبات والطلاب ، ستشهد مصر بفضلهم مستقبلًا واعدًا، وسنجدهم في المجالس المحلية وفي مواقع قيادية كثيرة.

وأشارت المستشارة أمل عمار إلى جهود لجنة الشباب بالمجلس بقيادة الأستاذة عهود وافى حاليا والأستاذة دينا حسين عضوة المجلس ومقررة اللجنة على مدار ١٢ عام وصاحبة فكرة انشائها ، وتعاونها المثمر مع مؤسسة شباب القادة من خلال مبادرات عديدة، منها مبادرة "هي تقود – She Leads" التي أسهمت في إعداد جيل جديد مؤهل للقيادة.

كما وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي الرئيسة السابقة للمجلس القومي للمرأة، لإيمانها بفكرة لجنة الشباب ودعمها المستمر لهذه المبادرات الملهمة.

وثمّنت رئيسة المجلس ما قدمه الطلاب والطالبات ضمن برنامج قادة المناخ من ابتكارات وأفكار رائدة تحاكي التجارب العالمية في الحفاظ على البيئة، مؤكدة أن هذا الجيل قادر على صياغة حلول إبداعية ومستدامة لقضايا المناخ والتنمية، مؤكدة انهم رواد أعمال المستقبل سيصبحوا سيدات أعمال ورجال أعمال المستقبل.

كما أشارت الى دور الفن في تغيير الممارسات الضارة وهو ما ترجم فى التعاون فى العمل على مسرحية "حل الضفائر" التي أطلقها المجلس بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

كما توجهت بكل الشكر للقائمين على معسكر قادة مدارس الجمهورية، مؤكدة أنهم قادة وجنود المجتمع.. هم من يمكنون المرأة، مؤكدة اننا سنعمل جاهدين لتنفيذ توصيات اليوم بالتعاون مع الجهات الشريكة.

كما أشارت الى دور المجلس فى برنامج التنشئة المتوازنة الذى يطلقه المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ويقوم عليه العديد من المدربين المعتمدين .

وفي كلمته، وجه النائب أحمد فتحي الشكر الي المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة امل عمار لدعمه الكامل لكل برامج مؤسسة شباب القادة منذ ٢٠١٨، كما تقدم بالشكر لجميع الجهات الشريكة.