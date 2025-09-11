اعلامى يكشف كواليس جلسة حسام حسن مع مصطفى محمد خلال العودة من بوركينا فاسو

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن رحلة العودة لمنتخب مصر من بوركينا فاسو إلى القاهرة، شهدت تأكيدات من حسام حسن لمصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، على أنه مقتنع بقدراته الفنية والبدنية وأنه مهاجم مميز ومن القوام الأساسي للفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن حسام حسن طلب من مصطفى محمد عدم الالتفات إلى ما يتردد حول عدم قناعته به، مؤكدا على أن كل مباراة لها ظروفها والمرحلة المقبلة ستشهد تواجده بقوة لأن منتخب مصر سيخوض مباريات صعبة في أمم أفريقيا وكأس العالم 2026.

وأضاف، أن مصطفى محمد أكد على تقديره لحسام حسن وأنه تحت أمر منتخب مصر في أي وقت.