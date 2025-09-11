اليوم.. غلق باب حجز 1386 قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الرقمية

جددت وزارة الصناعة دعوتها للمستثمرين الصناعيين الجادين للإسراع بالتقديم قبل انتهاء المهلة المحددة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يتيحها الطرح الحالي.

ويشمل الطرح 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق موزعة على 23 محافظة داخل 35 مدينة ومنطقة صناعية، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 6.8 مليون متر مربع، وبمساحات متنوعة تتراوح بين 240 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع، بما يتناسب مع احتياجات مختلف الأنشطة الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وأكدت وزارة الصناعة أن الطرح يأتي في إطار نهجها المنتظم لتوفير الأراضي الصناعية ربع سنويًا، بما يضمن استمرارية تدفق الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، مع تطبيق معايير حيادية وشفافة في التخصيص. وأشارت إلى أن النتائج ستُعلن خلال أسبوعين فقط من غلق باب التقديم، مع تطبيق القرعة الإلكترونية في حالة تساوي الطلبات على نفس القطعة، لضمان النزاهة والعدالة الكاملة.

ويتضمن الطرح الحالي حزمة من التيسيرات الاستثنائية للمستثمرين، تشمل خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، فضلًا عن تبسيط نموذج دراسة الجدوى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم التوسع في قاعدة الإنتاج الصناعي.