بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة تعلن قبول 2273 دارسًا بالدراسات العليا في الحركة التكميلية

جانب من التدريب
جانب من التدريب
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان قبول 2273 دارسًا في برامج الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) ضمن الحركة التكميلية للفترة من 17 إلى 31 أغسطس 2025، لأعضاء المهن الطبية (طب بشري، أسنان، صيدلة، علاج طبيعي، تمريض). يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتأهيل الكوادر الصحية وتعزيز جودة الخدمات الطبية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن 3630 متقدمًا تقدموا للحركة، وتمت مراجعة طلباتهم بدقة، ليتم قبول 2273 دارسًا وفق المعايير المعلنة، ما يعكس حرص الفريق الصحي  على التطوير المهني.

وأوضحت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، أن المقبولين شملوا 1893 طبيبًا بشريًا، 334 طبيب أسنان، 12 صيدليًا، 32 من هيئة التمريض، و2 من العلاج الطبيعي، موزعين على 1983 ماجستير، 238 دكتوراه، و52 دبلوم، مؤكدة دعم الوزارة لمسارات التعليم المتقدم.

تأهيل الكوادر الصحية 

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتطوير المهني المستمر، أن الحركة جزء من استراتيجية الوزارة لتأهيل الكوادر الصحية علميًا وعمليًا، مما يعزز جودة الخدمات بالمستشفيات.

وأضافت الدكتورة منال السيد أسامة، مدير إدارة المنح والبعثات، أن الحركة نُظمت بمعايير شفافية عالية عبر منصة إلكترونية، مع استمرار الوزارة في توفير فرص تعليمية بالتنسيق مع الجامعات المصرية لتلبية احتياجات القطاع الصحي.

وزارة الصحة الحركة التكميلية ماجستير الدراسات العليا صيدلة

