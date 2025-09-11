الصحة تعلن قبول 2273 دارسًا بالدراسات العليا في الحركة التكميلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان قبول 2273 دارسًا في برامج الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) ضمن الحركة التكميلية للفترة من 17 إلى 31 أغسطس 2025، لأعضاء المهن الطبية (طب بشري، أسنان، صيدلة، علاج طبيعي، تمريض). يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتأهيل الكوادر الصحية وتعزيز جودة الخدمات الطبية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن 3630 متقدمًا تقدموا للحركة، وتمت مراجعة طلباتهم بدقة، ليتم قبول 2273 دارسًا وفق المعايير المعلنة، ما يعكس حرص الفريق الصحي على التطوير المهني.

وأوضحت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، أن المقبولين شملوا 1893 طبيبًا بشريًا، 334 طبيب أسنان، 12 صيدليًا، 32 من هيئة التمريض، و2 من العلاج الطبيعي، موزعين على 1983 ماجستير، 238 دكتوراه، و52 دبلوم، مؤكدة دعم الوزارة لمسارات التعليم المتقدم.

تأهيل الكوادر الصحية

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتطوير المهني المستمر، أن الحركة جزء من استراتيجية الوزارة لتأهيل الكوادر الصحية علميًا وعمليًا، مما يعزز جودة الخدمات بالمستشفيات.

وأضافت الدكتورة منال السيد أسامة، مدير إدارة المنح والبعثات، أن الحركة نُظمت بمعايير شفافية عالية عبر منصة إلكترونية، مع استمرار الوزارة في توفير فرص تعليمية بالتنسيق مع الجامعات المصرية لتلبية احتياجات القطاع الصحي.