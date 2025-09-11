ضبط سائق سيارة تعدى بالسب والشتم على شخص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي قائد سيارة ميكروباص بالسب والشتم على شخص بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول الرمل من شخص، بتضرره من قائد سيارة ميكروباص للسير برعونة بدائرة القسم، ولدى معاتبته له تعدى عليه بالسب والشتم.

أمكن تحديد وضبط السيارة، سارية التراخيص، وقائدها، تبين عدم حمله رخصة قيادة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.