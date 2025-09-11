قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية العمل بالإسماعيلية تواصل تقديم خدماتها بالنماذج الورقية خلال فترة أعمال الصيانة بمركز المعلومات

الاعمال
الاعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

 تواصل مديرية العمل بالإسماعيلية تقديم خدماتها للمواطنين عبر النماذج الورقية المعتمدة، وذلك خلال فترة التوقف المؤقت لبعض الخدمات الإلكترونية الناتج عن أعمال الصيانة الشاملة بمركز المعلومات "الداتا سنتر" بوزارة العمل، وفقًا لتوجيهات وزير العمل السيد محمد جبران، وتعليمات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة العمل أن هذا التوقف يأتي ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الأنظمة الإلكترونية لضمان تقديم خدمات أكثر استقرارًا وجودة للمواطنين. كما دعت المستفيدين إلى التوجه مباشرة لمديريات ومكاتب العمل والإدارات المختصة للحصول على خدماتهم، مؤكدةً جاهزية فرق العمل للتعامل مع مختلف الطلبات طوال فترة الصيانة.

وفي السياق ذاته ، صرّح المستشار حسن رداد، مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، أن المديرية مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين دون انقطاع رغم توقف النظام الإلكتروني مؤقتًا، مؤكدًا أن خدمة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات، وأن المديرية تعمل وفق فكر إداري قائم على المرونة وتوفير البدائل بما يضمن انتظام العمل بكفاءة في جميع الظروف.

كما أكد المستشار حسن رداد، على أن التحول الرقمي يمثل مشروعًا وطنيًا إستراتيجيًا يجري تنفيذه على مراحل، موضحًا أن عمليات التحديث الحالية للمنظومة الإلكترونية لشهادات القيد تعد خطوة مهمة نحو خدمات أكثر كفاءة ودقة وعدالة، تواكب رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي الشامل، مع الالتزام التام باستمرارية تقديم الخدمة دون تعطيل.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يسلم الزي المدرسي ويسدد المصروفات لـ 35 طالبًا من أبناء الأسر الأولى بالرعاية.. ويؤكد: حق علينا

جانب من الحدث

ختام المرحلة الثالثة من برنامج "المرأة تقود" بالوادي الجديد

محافظ الفيوم يناقش خطة تنمية السياحة البيئية المستدامة بمنطقة وادي الريان‎

محافظ الفيوم يناقش خطة تنمية السياحة البيئية المستدامة بمنطقة وادي الريان‎

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد