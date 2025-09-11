مديرية العمل بالإسماعيلية تواصل تقديم خدماتها بالنماذج الورقية خلال فترة أعمال الصيانة بمركز المعلومات

تواصل مديرية العمل بالإسماعيلية تقديم خدماتها للمواطنين عبر النماذج الورقية المعتمدة، وذلك خلال فترة التوقف المؤقت لبعض الخدمات الإلكترونية الناتج عن أعمال الصيانة الشاملة بمركز المعلومات "الداتا سنتر" بوزارة العمل، وفقًا لتوجيهات وزير العمل السيد محمد جبران، وتعليمات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة العمل أن هذا التوقف يأتي ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الأنظمة الإلكترونية لضمان تقديم خدمات أكثر استقرارًا وجودة للمواطنين. كما دعت المستفيدين إلى التوجه مباشرة لمديريات ومكاتب العمل والإدارات المختصة للحصول على خدماتهم، مؤكدةً جاهزية فرق العمل للتعامل مع مختلف الطلبات طوال فترة الصيانة.

وفي السياق ذاته ، صرّح المستشار حسن رداد، مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، أن المديرية مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين دون انقطاع رغم توقف النظام الإلكتروني مؤقتًا، مؤكدًا أن خدمة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات، وأن المديرية تعمل وفق فكر إداري قائم على المرونة وتوفير البدائل بما يضمن انتظام العمل بكفاءة في جميع الظروف.

كما أكد المستشار حسن رداد، على أن التحول الرقمي يمثل مشروعًا وطنيًا إستراتيجيًا يجري تنفيذه على مراحل، موضحًا أن عمليات التحديث الحالية للمنظومة الإلكترونية لشهادات القيد تعد خطوة مهمة نحو خدمات أكثر كفاءة ودقة وعدالة، تواكب رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي الشامل، مع الالتزام التام باستمرارية تقديم الخدمة دون تعطيل.