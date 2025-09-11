قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 36 تعدٍّ بالقصاصين الجديدة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 27

الازالات
الازالات
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٣٠ أغسطس حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

حيث شهد اليوم ، تنفيذ إزالة لعدد ٣٦ حالة تعدٍّ على مساحة ١٥ فدان و١١ قيراط و١٠٧٧ م٢ بمركز ومدينة القصاصين الجديدة ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٧، والتي نُفذت بنطاق المركز، بحضور السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، ونائب رئيس المركز والمدينة، وقوات إنفاذ القانون. 

وكان بيان الإزالات كالتالي:

• استرداد ٣ حالات تعدٍّ على مساحة ١٥ فدان و١١ قيراط.

• تنفيذ إزالة لعدد ٣٣ حالة تعدٍّ بالبناء المخالف على أراضي أملاك دولة على مساحة ١٠٧٧ م٢.


ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد محافظ الإسماعيلية على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٩ حتى ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، بينما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ والمرحلة الثالثة في الفترة من ٤ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

وزير العدل يستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وزير العدل يستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

عداد الكهرباء

احذر.. حالات رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب أبو كارت

اجتماع وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يبحث مع شنايدر إليكتريك مستجدات تنفيذ مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى المصانع

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد