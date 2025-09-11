تكثيف جهود رفع كفاءة الطرق والاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالإسكندرية

أ ش أ

كثفت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، جهود رفع كفاءة الطرق والاهتمام بمشروعات البنية التحتية، تيسيرا علي المواطنين وتحقيقا للسيولة المرورية، استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية أحمد خالد بالارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة.



وقام حي ثان المنتزة، بوضع طبقة الأسفلت بعزبة " البرنس " بالظهير الريفي للحي، عقب انتهاء أعمال مشاريع الكهرباء والغاز الطبيعي ، ومتابعة تطوير ورفع كفاءة طريق " الطابية " الذي يمثل شريانا رئيسيا يربط عدة مناطق حيوية ويخدم العديد من القري وكثافة سكانية عالية مع تطهير وتركيب ووضع " شنايش " الأمطار بالطريق استعدادا لقدوم فصل الشتاء.



وتابعت إدارة الطرق والمرافق بحي أول العامرية ، وضع طبقة الأسفلت السطحية بشارع أسماء بنت أبي بكر ، ورفع مطابق وشنايش الأمطار بشارع سنترال الكابتن تمهيدا لرصفهما ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق.



ونفذ حي ثان العامرية بالتعاون مع شركة الصرف الصحي ، تطهير " الشنايش " وغرف التفتيش بمنطقتي الناصرية القديمة والكينج ، للحد من انتشار الأمراض والحفاظ علي بيئة نظيفة .



وشن حى غرب ، حملة موسعة بشارع " الاهوازي " بالورديان لازالة حواجز السيارات الخرسانية التي تشغل الطريق العام و كافة الاشغالات بارصفة المشاه ، ورفع 30 طنا رديم وانقاض من شارع زاوية أيوب وفتح الطريق ، ومتابعة قيام شركة نهضة مصر للخدمات باعمال النظافة وكنس وتجويد الشوارع ورفع مراكز تجمعات القمامة بنطاق الحي.

