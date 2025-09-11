رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس لا يرقى لتطلعات الشعبين، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين على ضرورة مضاعفته خلال العامين المقبلين، تمهيدًا لانطلاقة اقتصادية نحو الأسواق الأفريقية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته التونسية، سارة الزعفراني، عقب اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، والتي تناولت ملفات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وقال مدبولي إن القطاع الخاص في البلدين سيلعب دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة، من خلال إقامة شراكات تجارية واستثمارية، تساهم في تعزيز النفاذ إلى القارة الأفريقية، بالاستفادة من موقع مصر وتونس وعلاقاتهما داخل القارة.

كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة، منها: الصحة، الشباب، الرياضة، التنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية.

ودعا مدبولي الوزراء المعنيين إلى المتابعة الجادة لتفعيل هذه الاتفاقات وتحويلها إلى برامج تنفيذية ملموسة.

ويُنتظر أن يُسهم هذا التوجه الجديد في توسيع الحضور المصري التونسي في أفريقيا، خاصة في ظل بيئة القارة الواعدة اقتصاديًا، والتوجه نحو تكتلات إقليمية أكثر فاعلية.