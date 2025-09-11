الزمالك يتحرك لحل أزمة المستحقات.. والأولوية لراتب فيريرا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل الجلسة التي عقدها جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لمناقشة أزمة المستحقات المتأخرة.

وأوضح الغندور أن الجلسة جاءت في الساعات القليلة الماضية بشأن تحركات الإدارة لحل أزمة الرواتب المتأخرة، مشدداً على أن الخطوة الأولى ستكون صرف راتب المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، والذي لم يتقاض مستحقاته منذ شهرين.

وأشار المدير الرياضي إلى أن صرف راتب المدير الفني يعد أولوية في المرحلة الحالية، باعتباره خطوة ضرورية قبل البدء في جدولة مستحقات اللاعبين.

وأكد إدوارد أن إدارة الزمالك وضعت خطة لصرف المرتبات بشكل شهري ومنظم، وذلك في إطار السعي لإعادة الاستقرار المالي داخل الفريق، وضمان تركيز اللاعبين على الأداء في الملعب دون تشتيت.