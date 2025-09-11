نجم الزمالك على بعد خطوة من المشاركة الأولى أمام المصري

يفاضل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بين عدد من الأسماء لضمها لقائمة مباراة المصري البورسعيدي، ويأتي على رأسهم اللاعب محمود جهاد.

ويدرس فيريرا الدفع بجهاد خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبته في الاستفادة من قدراته الفنية والبدنية، خاصة أن اللاعب لم يحصل على فرصة المشاركة في أي مباراة رسمية مع الفريق حتى الآن.

ويأتي تفكير الجهاز الفني في ضم اللاعب نظراً لعدم معاناته من أي إصابة في الوقت الحالي، ما يجعله خياراً متاحاً للدفع به خلال مواجهة المصري، إذا ما تطلبت ظروف المباراة ذلك.

ورغم غياب جهاد عن المباريات السابقة، إلا أن البلجيكي لم يستبعده من حساباته الفنية، موضحاً أن الإصابات المتكررة التي لحقت به مؤخراً كانت العائق الرئيسي أمام مشاركته.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.