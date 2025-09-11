يستفيد منها 300 أسرة.. قافلة أصول الخيرية توزع ماعز ومواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

نظمت جمعية أصول لتنمية المجتمع، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس قافلة مساعدات لمنطقة العزيزية بسيدي براني، وذلك برئاسة الدكتورة رانيا رضوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبمشاركة الأستاذة سناء ، نائب رئيس مجلس الجمعية .

كما شهدت الفعالية حضور اللواء آمون مرتضي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وسعد الطيب، نائب رئيس مركز ومدينة سيدى براني، الذي نائبا عن رئيس المدينة ومحافظ مطروح.

و، أكدت الدكتورة رانيا رضوان أن القافلة تقدم مساعدات يستفيد منها 300 شخص من سكان منطقة العزيزية غرب مطروح.

وأشارت إلى أن المساعدات تشمل مواد غذائية وبطاطين وحلويات بمناسبة المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى توزيع ماعز لعدد 50 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في المنطقة.

بدوره، أشار اللواء آمون مرتضى أبو عمر إلى أهمية هذه المبادرات في إطار توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تسعى الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الجهود تصل إلى جميع المناطق، بما فيها المناطق النائية.

وفي سياق متصل، نقل الأستاذ سعد الطيب تحيات اللواء خالد شعيب وسعيد الملاح، رئيس المدينة، معبرًا عن الشكر والتقدير لجمعية أصول على دعمها المستمر للمناطق الصحراوية غرب مطروح، والذي له أثر إيجابي كبير على حياة المواطنين في هذه المناطق المترامية الأطراف.

وأعرب الشيخ خير الله سعد من أهالى منطقة العزيزية عن شكرهم وتقديرهم لهذه القافلة التى تقدم مساعدات لكل أسرة بمنطقة العزيزية وفتح مشروعات ماعز للسيدات تساعدهن على تحسين المستوى المعيشي

تأتي هذه القافلة في إطار جهود الجمعية لتعزيز روح التعاون والمساعدة بين أفراد المجتمع، وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزامها بالعمل الاجتماعي والتنمية المستدامة.