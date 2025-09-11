قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
افتتاح قسم العلاج الطبيعي بالمركز المتميز لصحة الأم والطفل بسوهاج

جانب من الافتتاح بسوهاج
جانب من الافتتاح بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، قسم العلاج الطبيعي بالمركز المتميز لصحة الأم والطفل بقرية مشطا التابعة لمركز طما.

جاء الافتتاح بحضور اللواء مجدي القاضي عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ أحمد سنجر رئيس مجلس مدينة طما، والدكتورة كلارا كامل مسعود مدير إدارة العلاج الطبيعي.

والمهندس علي عبدالساتر مدير المشروعات بوزارة الصحة والسكان، والأستاذ علي عبدالعال الدرديري، إلى جانب عدد من القيادات الشعبية وأهالي القرية.

وأكد "دويدار" خلال كلمته أن القسم تم تجهيزه بأحدث الأجهزة عالية الكفاءة، وذلك بدعم وتعاون المجتمع المدني، بما يساهم في خدمة مئات المرضى وتخفيف معاناتهم.

كما أشار إلى أن القسم يولي اهتمامًا خاصًا بتقديم خدماته للأطفال من ذوي الهمم، موضحًا أن الكوادر الطبية المتخصصة جرى توفيرها من مستشفى طما المركزي لضمان مستوى متميز من الرعاية.

وأشاد "دويدار" بالدور الحيوي للمجتمع المدني، واصفًا إياه بالشريك الأساسي في دعم القطاع الصحي بسوهاج، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لتصل إلى مختلف الفئات.

وعلى هامش جولته، تفقد وكيل الوزارة وحدة طب الأسرة بقرية كوم إشقاو، حيث شدد على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة داخل جميع المنشآت الصحية لخدمة المواطن.

ووجه بضرورة تذليل العقبات أمام متلقي الخدمة الطبية، كما حرص على مناقشة الأهالي والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة ومدى رضاهم عنها.

ويواصل قطاع الصحة في سوهاج خطواته نحو تحسين المنظومة الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعكس حرص الدولة على توفير رعاية صحية متكاملة.

