افتتاح قسم العلاج الطبيعي بالمركز المتميز لصحة الأم والطفل بسوهاج

افتتح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، قسم العلاج الطبيعي بالمركز المتميز لصحة الأم والطفل بقرية مشطا التابعة لمركز طما.

جاء الافتتاح بحضور اللواء مجدي القاضي عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ أحمد سنجر رئيس مجلس مدينة طما، والدكتورة كلارا كامل مسعود مدير إدارة العلاج الطبيعي.

صحة سوهاج

والمهندس علي عبدالساتر مدير المشروعات بوزارة الصحة والسكان، والأستاذ علي عبدالعال الدرديري، إلى جانب عدد من القيادات الشعبية وأهالي القرية.

وأكد "دويدار" خلال كلمته أن القسم تم تجهيزه بأحدث الأجهزة عالية الكفاءة، وذلك بدعم وتعاون المجتمع المدني، بما يساهم في خدمة مئات المرضى وتخفيف معاناتهم.

كما أشار إلى أن القسم يولي اهتمامًا خاصًا بتقديم خدماته للأطفال من ذوي الهمم، موضحًا أن الكوادر الطبية المتخصصة جرى توفيرها من مستشفى طما المركزي لضمان مستوى متميز من الرعاية.

وأشاد "دويدار" بالدور الحيوي للمجتمع المدني، واصفًا إياه بالشريك الأساسي في دعم القطاع الصحي بسوهاج، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لتصل إلى مختلف الفئات.

وعلى هامش جولته، تفقد وكيل الوزارة وحدة طب الأسرة بقرية كوم إشقاو، حيث شدد على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة داخل جميع المنشآت الصحية لخدمة المواطن.

ووجه بضرورة تذليل العقبات أمام متلقي الخدمة الطبية، كما حرص على مناقشة الأهالي والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة ومدى رضاهم عنها.

ويواصل قطاع الصحة في سوهاج خطواته نحو تحسين المنظومة الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعكس حرص الدولة على توفير رعاية صحية متكاملة.