السبت.. فصل الكهرباء عن مدينة بأكملها في المنوفية

اعلن مركز ومدينة الباجور في محافظة المنوفية عن فصل التيار الكهربائي عن مدينة الباجور بأكملها.

وأكدت رئاسة المدينة، انه سيتم قطع الكهرباء السبت المقبل على مركز الباجور بالكامل بدون استثناء.

يأتي ذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة بمحطة محولات الباجور.

فيما أجرى فتحى شلبى رئيس مركز ومدينة الباجور من خلال جولة بدأها بمتابعة العمل داخل الوحدة المحلية بجروان بالعمل داخل ملف التصالح وذلك بتوافد المواطنين على الوحدة لاستكمال ملف التصالح.

فيما دار حوار بين المواطنين حول مايتم داخل الملف ،على صعيد آخر من المتابعة تابع سيادته معدات الحملة الميكانيكية حيث أشار إلى مداومة ومواصلة الاهتمام بالمعدات لسهولة العمل بشوارع القرى التابعة للوحدة المحلية ،كما تم التطرق إلى التوجيه برفع معدلات النظافة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين.