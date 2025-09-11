قيادي بالمؤتمر: الأمن الغذائي ركيزة الجمهورية الجديدة وضمانة لاستقرار المجتمع

أكد محمود أبو الحاج، القيادي بحزب المؤتمر، أن اهتمام الدولة المصرية بملف الأمن الغذائي يعكس رؤية استراتيجية شاملة، تجعل من توفير السلع الأساسية واستدامة الإنتاج المحلي ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة، وضمانة لاستقرار المجتمع في مواجهة التحديات العالمية.

وقال "أبو الحاج" إن ما تقوم به الدولة من مشروعات قومية كبرى في الزراعة والإنتاج الغذائي يعكس إصرارًا على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج، لافتًا إلى أن ارتفاع السعة التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.4 مليون طن في 2025 يترجم بوضوح حجم الجهد المبذول لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي.

التحرك المتوازي في استصلاح الأراضي

وأضاف أن التحرك المتوازي في استصلاح الأراضي، وتنمية مشروعات مثل “الدلتا الجديدة” و”تنمية سيناء”، يجسد قناعة الدولة بأن الأمن الغذائي ليس مجرد ملف اقتصادي، بل قضية أمن قومي وحق أصيل للمواطن، مشيرًا إلى أن الوصول لنسبة 81% اكتفاء ذاتي من السكر في 2025 يمثل خطوة نوعية على طريق تحقيق الاكتفاء الكامل خلال السنوات القليلة المقبلة.

وشدد القيادي بحزب المؤتمر على أن هذه الجهود لا تعكس فقط قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية، بل تعزز ثقة المواطن في أن الجمهورية الجديدة تبنى على أسس صلبة، تجعل حياة كريمة واقعًا ملموسًا، وليست مجرد شعار.