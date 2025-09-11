برلماني تطالب بتنفيد التكليفات الرئاسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى كبير للطاقة

أشاد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والخاصة بخطط إضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد “السويدى” فى بيان له أصدره اليوم أن هذه التوجيهات الرئاسية تمثل خريطة طريق واضحة لترسيخ دور مصر كمركز إقليمى للطاقة فى منطقة شرق المتوسط، وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، مشيراً إلى أن البرلمان، من خلال لجنة الطاقة والبيئة حريص على متابعة تنفيذ هذه التكليفات بالتنسيق مع الحكومة وجميع الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب طلعت السويدى أن تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب الأحمال المتزايدة خلال الأعوام المقبلة، يأتى فى إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يرسخ مكانة مصر كقاطرة للطاقة فى المنطقة ، مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لتكون مصر مركزاً اقليمياً كبيراً للطاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.

ووجه النائب طلعت السويدى تحية قلبية للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ولجميع القيادات والمهندسين ورؤساء الشركات والقطاعات والعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على النجاحات الكبيرة التى حققوها لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وفى مقدمتها تنفيذ ما تعهدوا به من القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى خلال فصل الصيف الحالى معرباً عن ثقته التامة فى قدرة وزارة الكهرباء والطاقة على استمرارها فى تحقيق المزيد من النجاحات داخل هذا القطاع المهم والحيوي.