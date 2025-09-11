قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: نجاح الوساطة المصرية فى اتفاق إيران والطاقة الذرية يحقق الاستقرار الإقليمى

النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
ماجدة بدوى

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، بنجاح الوساطة المصرية فى الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين إيران و”الوكالة الدولية للطاقة الذرية” ، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وأكد “أباظة” فى بيان له أصدره اليوم أن نجاح الوساطة المصرية يبعث برسائل مهمة على المستويين العربى والدولى، مفادها أن مصر تظل دائماً طرفاً فاعلاً وقادراً على بناء الجسور وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، بما يسهم فى ترسيخ السلام فى منطقة تشهد العديد من الأزمات والتحديات موجهاً تحية قلبية للدبلوماسية المصرية على النجاحات الكبيرة التى حققها على مختلف الأصعدة السياسية.

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة تصريحات كل من، وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، حول تقديرهما للرئيس عبد الفتاح السيسى ودوره المباشر فى رعاية المفاوضات بمثابة دليل قاطع على الثقة الكبيرة التى تحظى بها القيادة المصرية والتى كانت عاملا حاسما فى تهيئة المناخ للتوصل إلى الاتفاق مؤكداً نجاح الوساطة المصرية فى تقريب وجهات النظر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يضع الأساس لمسار جديد قد يقود المنطقة إلى تفاهمات أوسع بشأن قضايا الأمن النووى.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى أن هذا النجاح يضاف إلى سجل مصر الدبلوماسى الحافل، ويؤكد الثقة الكبيرة التى تحظى بها القاهرة من مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، مشدداً على أن البرلمان يدعم بقوة جهود القيادة السياسية فى تعزيز مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم.

رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الوساطة المصرية إيران الرئيس عبد الفتاح السيسى الأمن

