تصعيد إماراتي ضد إسرائيل: استفزازات نتنياهو ضد قطر عدوان على المنظومة الخليجية
رئيس الوزراء: منتدى رجال الأعمال المصري التونسي بداية لفتح أبواب جديدة أمام القطاع الخاص
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس ليصل إلى مليار دولار خلال عامين
حماس تنعى نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين ارتقوا في هجوم قطر
حماس: الهجوم الإسرائيلي على مكتبنا في الدوحة جريمة مكتملة الأركان
حماس: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعلان حرب
الغندور يكشف مفاجأة مجلس حسين لبيب: لا يحق له إقالة فيريرا
700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن
توقيع 8 مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية بالقاهرة
أمير قطر يتقدم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة | شاهد
محافظ أسوان يشارك طلاب أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حفل التخرج
أول رد لنادي تشيلسي على التهم المنسوبة إليه من الاتحاد الإنجليزي
ديني

صوت ملائكي.. الطفل يوسف أحمد يَأْسِر القلوب في مسابقة دولة التلاوة .. فيديو

محمد صبري عبد الرحيم

أسر الطفل يوسف أحمد رجاء، قلوب لجنة تحكيم مسابقة دولة الدولة، بجمال صوته وعذوبته وإتقانه في التجويد، وبصوته الباكي، الذي يتفاعل معه الحاضرون.

وأجرى موقع «صدى البلد»، لقاءً خاصًا مع الطفل يوسف أحمد رجاء ابن محافظة المنيا، الذي أكد فيه حفظه للقرآن الكريم، وتمنيه بالفوز في مسابقة دولة التلاوة.

تختتم وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، فعاليات التصفيات المركزية للمرحلة الثانية من مسابقة دولة التلاوة، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور لجنة تحكيم تضم نخبة من كبار العلماء والقراء، الذين يشهدون جولات الاستماع والتقييم لمتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن هذه المرحلة تمثل محطة حاسمة لاختيار أفضل الأصوات المتميزة؛ تمهيدًا لخوض غمار المراحل النهائية، التي تهدف إلى إبراز جيل جديد من القراء أصحاب الأداء المتقن والأصوات العذبة، ليكونوا امتدادًا لرواد وعمالقة التلاوة المصرية الذين حملوا لواء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي.

وأوضحت أن التصفيات تُجرى وفق معايير دقيقة وجدول منظم، مع التزام جميع المشاركين بالحضور في الموعد المقرر، بما يعكس الانضباط والجدية التي تميز المسابقة في مختلف مراحلها، ويؤكد حرص الوزارة أن تخرج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر القرآنية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار عناية وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله، وحرصها المستمر على اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية الجديدة وصقلها، بما يعزز ريادة مصر في مجال التلاوة، وذلك من خلال التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ دعمًا للجهود الوطنية في اكتشاف الطاقات القرآنية وصناعة جيل جديد من القراء المتميزين.


 

