الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع مع ترقب خفض الفائدة رغم بيانات تضخم متباينة

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، حيت يتوقع المتداولون أن القراءة الأخيرة للمؤشر الرئيسي للتضخم الاستهلاكي لن تعرقل قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة القياسي الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "داو جونز" الصناعي ارتفاعا بنسبة 0.73% بمقدار 332 نقطة ليصل إلى 45823 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.43% بمقدار 28 نقطة ليصل إلى 6560 نقطة.

وصعد مؤشر مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.36% بمقدار 77 نقطة ليصل إلى 21963 نقاط، فيما انخفض مؤشر VIX -الذي يقيس تقلبات السوق - بنسبة 2.74% بمقدار 0.42 نقطة ليصل إلى 14 نقطة.

وجاءت البيانات متباينة؛ إذ أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.4%، متجاوزاً توقعات المحللين عند 0.3%، لكنه جاء متوافقاً مع التوقعات على أساس سنوي عند 2.9%. أما ما يُعرف بـ “المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك”، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3% في أغسطس وبنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما جاء مطابقاً للتقديرات.

ويأتي التقرير بعد يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين، الذي أظهر تراجعاً غير متوقع بنسبة 0.1% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي.

كذلك، شهدت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية قفزة مفاجئة اليوم؛ إذ ارتفعت بمقدار 27 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر الجاري لتصل إلى 263 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، وهو ما يزيد عن التوقعات التي بلغت 235 ألفاً.

وعلى الرغم من البيانات، لا يزال المتداولون يتوقعون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية في 17 سبتمبر، الا إن الرهانات زادت قليلاً على إمكانية خفض بمقدار نصف نقطة مئوية.