قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة احاطة عاجلة حول العدوان الإسرائيلي على قطر
من هم مساعدو وموالو النبي الذين شرفوا بخدمته؟.. الأزهر للفتوى يوضح
محمد رمضان بعد لقائه عمدة نيويورك: لمست محبته لمصر والعالم العربي وإفريقيا
المجلس الأوروبي: القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٢ أكتوبر المقبل ببروكسل برئاسة السيسي وكوستا وفون دير لاين
ضياء رشوان: عدوان إسرائيل على قطر فاشل والقاهرة تنحاز للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني
مراسل القاهرة الإخبارية: مناطق وسط وجنوب غزة لم تعد قادرة على استقبال خيام جديدة للنازحين
هزار اتحول لخناقة.. حقيقة فيديو البلطجة وتهديد شاب بكلب في حدائق الأهرام
أبويا وأمي واخواتي ماتوا ضحية حادثة .. مأساة مريم ابنة طنطا في سطور
مستشار رئيس الإمارات: العدوان الإسرائيلي على قطر يكشف صعوبة البيئة الإقليمية .. والتلاحم الخليجي نهج راسخ
رئيس وزراء لبنان يطلع المبعوث الفرنسي على الوضع العام في البلاد
ترامب يمنح شيرلي كيرك أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة
أحمد الوكيل: 4 محاور رئيسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع مع ترقب خفض الفائدة رغم بيانات تضخم متباينة

الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع مع ترقب خفض الفائدة رغم بيانات تضخم متباينة
الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع مع ترقب خفض الفائدة رغم بيانات تضخم متباينة
أ ش أ

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، حيت يتوقع المتداولون أن القراءة الأخيرة للمؤشر الرئيسي للتضخم الاستهلاكي لن تعرقل قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة القياسي الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "داو جونز" الصناعي ارتفاعا بنسبة 0.73% بمقدار 332 نقطة ليصل إلى 45823 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.43% بمقدار 28 نقطة ليصل إلى 6560 نقطة.
وصعد مؤشر مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.36% بمقدار 77 نقطة ليصل إلى 21963 نقاط، فيما انخفض مؤشر VIX -الذي يقيس تقلبات السوق - بنسبة 2.74% بمقدار 0.42 نقطة ليصل إلى 14 نقطة.
وجاءت البيانات متباينة؛ إذ أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.4%، متجاوزاً توقعات المحللين عند 0.3%، لكنه جاء متوافقاً مع التوقعات على أساس سنوي عند 2.9%. أما ما يُعرف بـ “المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك”، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3% في أغسطس وبنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما جاء مطابقاً للتقديرات.
ويأتي التقرير بعد يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين، الذي أظهر تراجعاً غير متوقع بنسبة 0.1% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
كذلك، شهدت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية قفزة مفاجئة اليوم؛ إذ ارتفعت بمقدار 27 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر الجاري لتصل إلى 263 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، وهو ما يزيد عن التوقعات التي بلغت 235 ألفاً.
وعلى الرغم من البيانات، لا يزال المتداولون يتوقعون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية في 17 سبتمبر، الا إن الرهانات زادت قليلاً على إمكانية خفض بمقدار نصف نقطة مئوية.

الأسهم الأمريكية الاستهلاكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

رضا عبد العال

تفاصيل حبس رضا عبد العال 3 سنوات لرفضه سداد 1.7 مليون جنيه

ارشيفية

6 يناير.. أولى جلسات طعن سائق أوبر المتهم بخطف فتاة التجمع

جثة

هارب ينهي حياته طعنا بسلاح أبيض أثناء محاولة ضبطه في مسطرد

بالصور

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

أعراض جرثومة المعدة عند النساء والرجال

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد