قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
تطورات مثيرة.. الأهلي يرفع عرضه لضم دياباتي ويحسم موقف كوكا
اليوم.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بكفر الشيخ
مصرع طفلة وإصابة 13 شخصا في حادث على طريق جمصة بلقاس بالدقهلية
حارس الأهلي السابق: عبد الوهاب وافق على إنتاج ألبومي دون أجر
هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل
قانون الثروة السمكية يضع ضوابط صارمة لحماية البحيرات المصرية
اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة
الإسكان عن الايجار القديم: أكثر من 50 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا على المنصة الإلكترونية و140 ألف طلب استمارة تحتاج لاستكمالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند: فوز مستحق للمغرب وبداية تطمن بس لسه في مساحة أكبر للتطور

فتحي سند
فتحي سند
ميرنا محمود

علق الناقد الرياضي فتحي سند  علي  فوز المغرب  على منتخب جزر القمر 2-0، في إطار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب فتحي سند :بداية جيدة جداً للمغرب في البطولة،في الشوط الأول الاستحواذ كان مغربي، لكن من غير خطورة حقيقية أو ترجمة على المرمى.
المنتخب المغربي في الشوط التاني ظهر بصورة مختلفة تمامًا عن الأول، سرعة أعلى، ضغط أقوى، وتركيز أكبر قدام المرمى والنتيجة كانت ممكن تبقى أكتر من هدفين كمان.

و تابع :جزر القمر منتخب محترم ومنظم، وعنده القدرة إنه يعمل حاجة كويسة في الماتشات اللي جاية لو كمل بنفس الروح،فوز مستحق للمغرب وبداية تطمّن، بس لسه في مساحة أكبر للتطور.

وحقق منتخب المغرب الفوز على منتخب جزر القمر 2-0، في إطار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط

أهداف المغرب

وسجل إبراهيم دياز الهدف الأول في الدقيقة 55 بعد تمريرة سحرية له في منطقة الجزاء ليسددها في مرمى منتخب جزر القمر لتعلن عن تقدم المنتخب المغربي بالهدف الأول وافتتاح السجل التهديفي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وسجل أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر اللقاء بكرة مقصية رائعة بعد تلقيه عرضية متقنة لتعلن عن الهدف الثاني لمنتخب المغرب بنتيجة 2-0.

ركلة جزاء مهدرة

وأهدر سفيان رحيمي ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب أمام منتخب جزر القمر، في إطار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.


 

وتصدى حارس مرمى جزر القمر يانيك باندور لركلة الجزاء في الدقيقة 11 من انطلاق المباراة بعد أن احتسب حكم اللقاء لركلة الجزاء على مدافع منتخب الجزر القمر.


 

وبتلك النتيجة يحصل منتخب المغرب على أول 3 نقاط له في المجموعة الأول، ليتصدر ترتيب المجموعة، ويبقى منتخب جزر القمر دون رصيد، وفي انتظار مواجهة منتخب مالي ضد منتخب زامبيا في نفس المجموعة غدا الاثنين.

فتحي سند المغرب جزر القمر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

أضرار الإندومي على الأطفال

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

سرقة الكهرباء

تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح

ترشيحاتنا

جنازة فتاة المنوفية

ضحية لقمة العيش.. تشييع جثمان فتاة توفت في حادث الطريق الصحراوي

جثة - أرشيفية

لكمة في الصدر.. القبض على المتهم بقتل جاره بحلوان

التحقيق في اتهام نقيب الموسيقيين لشخص بسبه على فيسبوك

التحقيق في اتهام نقيب الموسيقيين لشخص بسبه على فيسبوك

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد