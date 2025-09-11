تفاصيل مران الأهلي الأساسي استعدادا لإنبي بالدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة إنبي، التي تجمع الفريقين يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الأسبوع ‏السادس من بطولة الدوري الممتاز.‏

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة، ان مجموعة اللاعبين الدوليين، انتظمت في المران عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وخضوعهم لتدريبات استشفائية، على هامش مران اليوم.‏

وعقد عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمرحلة المقبلة، ‏ومباراة إنبي على وجه الخصوص.‏

وأدى اللاعبون مجموعة من الفقرات البدنية، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز ‏الفني لخوض المباريات القادمة.‏

وواصل كريم فؤاد ومحمد شكري أداء تدريبات تأهيلية في ضوء البرنامج العلاجي ، فيما أدى أشرف داري تدريبات بدنية في الملعب، قبل أن يستكمل ‏برنامجه العلاجي في «الجيم». ‏