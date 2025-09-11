قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا على حافة مجاعة صامتة| 14 مليون متضرر و3.8 مليون طفل بلا غذاء كافٍ
مصطفى بكري: إسرائيل وضعت الإقليم بالكامل في خطر بعد هجومها على الدوحة
إدمان أو غيره.. الصحة : حماية سرية المعلومات عن المرضى النفسيين
مصطفى بكري: استضافة مصر لاجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط رسالة التزام بالدبلوماسية البرلمانية
السيطرة على حريق شب فى مخزن خردة بشبرا الخيمة
النجاح من 70%.. التعليم: مراجعة كتب التربية الدينية بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة
مصطفى بكري يحذر: نتنياهو المجرم سينتقل بعدوانه من بلد لآخر
التعليم: لا عجز في معلمي المواد الأساسية.. وأي فصل كثافته لا تتعدى 50 طالبا
نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية وسنحقق أبدية إسرائيل
وزير الأوقاف يستقبل نجل الشهيد خالد عبد العال
ميتروبوليتانو بإسبانيا يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
لأول مرة على الإطلاق.. مؤشر البورصة الأمريكية يقترب من الإغلاق فوق حاجز 46 ألف نقطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار قضائي ضد التيك توكر مداهم في بث الفيديوهات الفاضحة

التيك توكر مداهم
التيك توكر مداهم
رامي المهدي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تحديد حبس التيك توكر "مداهم" 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة غسيل الأموال و بث فيديوهات خادشة للحياء.

واعترف"مداهم" بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق مشاهدات عالية تدر عليه أرباحًا ضخمة.

وأكد المتهم انه استخدم تلك الاموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية، في محاولة منه لإضفاء صبغة قانونية على أموال جاءت في حقيقتها من نشاط مخالف للقيم والقانون.

وأوضح أنه يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واعتاد على إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يعتدي صراحة على قيم ومبادئ المجتمع المصري، سعيًا وراء الشهرة والمال.

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فقد نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، بعد توفّر معلومات مؤكدة عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعمد من خلالها بث مقاطع فيديو تتضمن محتوى مخلًا وغير لائق، بقصد تحقيق مكاسب مالية ضخمة بالمخالفة لأحكام القانون.

وأسفرت التحريات عن أن المتهم استخدم الأموال التي جناها من هذا النشاط في عمليات غسل أموال ممنهجة، من خلال شراء الأصول والممتلكات وتأسيس كيانات شكلية، لإخفاء مصادر الدخل المشبوه وإظهاره وكأنه ناتج عن أنشطة مشروعة.

وقدّرت الجهات الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 65 مليون جنيه، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، في إطار استمرار جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والانحرافات المالية ذات الصلة.

التيك توكر مداهم التيك توكر مداهم قاضي المعارضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

وزير المالية

صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

حكم قراءة القرآن من المصحف الورقي والإلكتروني بدون وضوء

الزكاة

هل هناك زكاة على الموتوسيكل والسيارة.. أمين الفتوى يجيب

أكاديمية الأزهر العالمية تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد "وزارة الشئون الإسلامية الماليزية"

أكاديمية الأزهر العالمية تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» للوفد الماليزي

بالصور

احترس.. هذه العشبة تسبب أضرارا كارثية

شاي الزعتر
شاي الزعتر
شاي الزعتر

مراهق يصاب بسكتة دماغية بسبب استخدام الهاتف لساعات طويلة.. تحذير طبي

مراهق صيني يصاب بسكتة دماغية حادة بسبب استخدام هاتفه المحمول
مراهق صيني يصاب بسكتة دماغية حادة بسبب استخدام هاتفه المحمول
مراهق صيني يصاب بسكتة دماغية حادة بسبب استخدام هاتفه المحمول

بيفيد وبيضر .. اعرف فوائد الكركم والآثار الجانبية الضارة

الكركم
الكركم
الكركم

الإفطار سر التفوق الدراسي.. خبيرة تغذية تكشف مكونات الوجبة المثالية للأطفال

فوائد تناول الأطفال لفطور صحي
فوائد تناول الأطفال لفطور صحي
فوائد تناول الأطفال لفطور صحي

فيديو

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد