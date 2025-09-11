احترس.. هذه العشبة تسبب أضرارا كارثية

يُعتبر شاي الزعتر آمنًا لمعظم الناس عند تناوله باعتدال ومع ذلك يُنصح من يعانون من حساسية تجاه نباتات من عائلة النعناع، ​​مثل الزعتر أو النعناع البري أو الخزامى، بتجنب شربه وإضافةً إلى ذلك، قد يُسبب الإفراط في تناوله بعض الآثار الجانبية:

وفقاً لبعض الدراسات فإن الإفراط في تناول الزعتر قد يسبب صداعاً يشبه الصداع النصفي.

فوائد شاي الزعتر

وذكر موقع “anadolumedicalcenter ” تشير الأبحاث إلى أن الزعتر يُساعد على خفض ضغط الدم، لذلك يُنصح الأشخاص الذين يُعانون من مشاكل صحية مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم، باستشارة الطبيب قبل تناول شاي الزعتر.

أضرار شاي الزعتر



رغم أن شاي الزعتر معروف بتأثيراته الإيجابية على الجهاز الهضمي، إلا أنه قد يسبب حرقة المعدة أو الغثيان أو القيء لدى بعض الأفراد.



قد يؤدي الإفراط في تناول شاي الزعتر إلى حدوث ردود فعل تحسسية، مثل الإحمرار أو الحكة.



قد يتفاعل الزعتر مع بعض الأدوية الموصوفة طبيًا، مثل أدوية خفض ضغط الدم وأدوية السكري، لذا يُنصح من يتناولون أدوية بانتظام باستشارة الطبيب قبل تناول شاي الزعتر أو أي شاي أعشاب آخر.