الكشكي: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية وحذرت من مخاطر ما يفعله الاحتلال

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، أن موقف مصر ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية .
وقال جمال الكشكي في مداخلة هاتفية على قناة " الحياة "، :" مصر حذرت من مخاطر ما يفعله الاحتلال بحق الدولة الفلسطينية ".
وتابع جمال الكشكي :" نحن أمام مخططات قديمة كبيرة يسعى الاحتلال إلى تنفيذها في المنطقة بشكل كامل ".
واكمل جمال الكشكي :" مصر حذرت من مخططات إسرائيل للمنطقة منذ اللحظة الأولى والرئيس السيسي أكد ذلك في الثامن من أكتوبر 2023 ".
ولفت جمال الكشكي :" نتنياهو يحاول ان يقطع شرايين التفاوض بشأن غزة، واعتدى على سيادة دولة قطر ".