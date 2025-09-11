الكشكي: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية وحذرت من مخاطر ما يفعله الاحتلال

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، أن موقف مصر ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية .

وقال جمال الكشكي في مداخلة هاتفية على قناة " الحياة "، :" مصر حذرت من مخاطر ما يفعله الاحتلال بحق الدولة الفلسطينية ".



وتابع جمال الكشكي :" نحن أمام مخططات قديمة كبيرة يسعى الاحتلال إلى تنفيذها في المنطقة بشكل كامل ".



واكمل جمال الكشكي :" مصر حذرت من مخططات إسرائيل للمنطقة منذ اللحظة الأولى والرئيس السيسي أكد ذلك في الثامن من أكتوبر 2023 ".

ولفت جمال الكشكي :" نتنياهو يحاول ان يقطع شرايين التفاوض بشأن غزة، واعتدى على سيادة دولة قطر ".

