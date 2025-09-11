إزالة 13 حالة تعد بالقصاصين الجديدة





تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٣٠ أغسطس حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

حيث شهد اليوم الأربعاء، تنفيذ إزالة لعدد ١٣ حالة تعدٍّ على مساحة ١٠ أفدنة و١٨ قيراط و٦٠٣ م٢ بمركز ومدينة القصاصين الجديدة ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٧، والتي نُفذت بنطاق المركز، تحت اشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، ونائب رئيس المركز والمدينة، وقوات إنفاذ القانون.



وكان بيان الإزالات كالتالي:

• عدد ٣ حالات استرداد أملاك دولة بإجمالي مساحة ١٠ أفدنة و ١٨ قيراط.

• عدد ٨ حالات بولاية الأوقاف، بإجمالي مساحة ٢٩٠ متر.

• عدد حالتين بولاية الري بإجمالي مساحة ٣١٣ متر.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٩ حتى ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، بينما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ والمرحلة الثالثة في الفترة من ٤ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥.