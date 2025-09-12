قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مندوب الكويت بمجلس الأمن: العدوان على قطر تهديد لأمن الخليج ولن نتهاون مع المساس بوحدتنا
ترامب يدعو أنصاره لضبط النفس بعد اغتيال الناشط تشارلي كيرك
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة
الهلال الأحمر يجهز لإطلاق القافلةرقم 36 لدعم غزة
غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي
نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي
مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة: قطر ليست وحدها ومصر ستواصل الدفاع عن وحدة الصف العربي
حارس ريال مدريد.. الفتح السعودي يضم بديل الشناوي ويرفض رحيل جوميز
نصب على الأجانب بزعم تقنين الإقامة.. مدير شركة سياحة يواجه هذه العقوبة
رئيس وزراء قطر: قادة إسرائيل مصابون بـ غرور القوة
اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب
توك شو

أحمد الجمال: تحالفات دولية وإقليمية على رأسها العدو الصهـ.ـيوني لضرب استقرار الدولة المصرية

الكاتب أحمد الجمال
الكاتب أحمد الجمال
محمود محسن

أكد الكاتب أحمد الجمال، أن هناك مواجهة شديدة الخطورة تحالفت فيها اطراف اقليمية ودولية على رأسها العدو الصهيوني، إضافة إلى أطراف داخلية، للعمل على ضرب إستقرار الدولة المصرية.

وقال أحمد الجمال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه على الوجدان المصري أن يستفيق ولا يستهين، خاصة أن هناك دعوات لضرب استقرار الدولة المصرية.

وتابع الكاتب أحمد الجمال، أن ما يحدث اليوم هو ان مصر استطاعت بكل ما تواجهه من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية خاصة بعد حكم الأخوان والاوضاع الاقتصادية الصعبة، أن تقف ضد مخططات الصهونية بعد الأحداث في غزة. 
 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

الباعوض

صورة أرشيفية

