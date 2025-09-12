أحمد الجمال: تحالفات دولية وإقليمية على رأسها العدو الصهـ.ـيوني لضرب استقرار الدولة المصرية

أكد الكاتب أحمد الجمال، أن هناك مواجهة شديدة الخطورة تحالفت فيها اطراف اقليمية ودولية على رأسها العدو الصهيوني، إضافة إلى أطراف داخلية، للعمل على ضرب إستقرار الدولة المصرية.

وقال أحمد الجمال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه على الوجدان المصري أن يستفيق ولا يستهين، خاصة أن هناك دعوات لضرب استقرار الدولة المصرية.

وتابع الكاتب أحمد الجمال، أن ما يحدث اليوم هو ان مصر استطاعت بكل ما تواجهه من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية خاصة بعد حكم الأخوان والاوضاع الاقتصادية الصعبة، أن تقف ضد مخططات الصهونية بعد الأحداث في غزة.

