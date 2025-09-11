حسين الشريف لصدى البلد: لم أعتزل الفن وأتمنى العودة في أعمال جديدة

طمأن الفنان حسين الشريف الجمهور عليه بعد غياب فترة كبيرة عن الساحة الفنية.

و قال حسين الشريف في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: "لم أعتزل الفن وأحب الفن وأتمنى العودة له، وأتمنى العمل في أعمال جديدة تضاف لمسيرتي الفنية وعمل هادف.

و أضاف حسين الشريف أنا فخور بكل أعمالي وسعيد أن الجمهور يحب ما قدمته من الفن وأعطوني لقب أشهر ضابط في السينما.

تابع حسين الشريف، أنا حاليا عندي مشروع سوبر ماركت في مرسى مطروح لأني بحب العمل.

يذكر أن الفنان حسين الشريف، ممثل مصري، ولد في 25 مارس عام 1956م، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق، وبدا مسيرته الفنية في فترة السبعينيات عام 1977، مشاركًا في العديد من الأعمال الفنية، لكنه أشتهر بـ «أشهر ضابط في السينما المصرية».



يعتبر الفنان حسين الشريف، أشهر من أدى شخصية الضابط في السينما المصرية والتليفزيون، وشارك في العديد من الأعمال الفنية بلغت256 عملاً ، منها « دموع في عيون وقحة، سواق الأتوبيس، العفاريت، رأفت الهجان، عفريت القرش، وكالة عطية، لعبة الانتقام، وغيرها من الاعمال السينمائية والدرامية».