قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطيب يخطر مجلس الإدارة بعدم الترشح في انتخابات الأهلي
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
دعاء واحد يجبر بخاطرك .. ردده في ليلة الجمعة للمغرب وسترى العجب
أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025
الصفدي يحذّر: غطرسة إسرائيل تهدّد استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي مطالب بخطوات عملية
محذرا من رد الفعل .. مندوب تركيا بمجلس الأمن: إسرائيل لا تنوي إنهاء الصراع في المنطقة
مجلس الأمن يدين هجوم الدوحة دون تسمية إسرائيل.. وقطر تشيد بالتضامن الدولي
حكام مباريات السبت بالجولة السادسة لدوري نايل
مراد مكرم: اللجان الإلكترونية خطر على الأمن القومي
تصاعد التوتر بعد غارة الدوحة.. صحف عبرية تحذر: تركيا الهدف التالي لكن جيشها قوي
أقل سعر ذهب اليوم 12-9-2025
كل ما تريد معرفته عن توقف القلب المفاجئ .. الأسباب والأعراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محذرا من رد الفعل .. مندوب تركيا بمجلس الأمن: إسرائيل لا تنوي إنهاء الصراع في المنطقة

مندوب تركيا بمجلس الأمن
مندوب تركيا بمجلس الأمن
القسم الخارجي

في جلسة ساخنة أمام مجلس الأمن، جدّد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد يلدز الإدانة الشديدة للضربة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، واصفًا إياها بأنها “إرهاب دولة سافر” واعتداء فج على سيادة قطر التي تلعب دورًا محوريًا كوسيط دولي. 

وقال المندوب التركي، إن هذه العملية تمثل تجاوزًا واضحًا للقوانين الدولية، وإن تركيا تتابع الأمر عن كثب مع المجتمع الدولي، داعية إلى اتخاذ موقف موحَّد لوقف مثل هذه الانتهاكات، ومطالبة باعتذار رسمي وتحمل المسؤولية الكاملة من الجهات التي أمرت ونفذت هذا الهجوم.

واعتبرت تركيا أن الضربات لم تستهدف فقط موقعًا عسكريًا أو تنظيمًا، بل استهدفت فريق مفاوضات كان يعمل في إطار جهود وساطة دولية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ما يدل على أن إسرائيل ليست بصدد محاربة الإرهاب فقط، بل تسعى لمحاربة مسارات السلام نفسها. 

وأضاف أن استهداف مفاوضين أثناء النقاش حول مقترحات لوقف القتال يرسل رسالة مفادها أن إسرائيل لا تنوي إنهاء الصراع، بل تصعيده واستمراره، متجاهلة كل الدعوات والمبادرات التي تنادي بالحل السياسي.

ونوَّه المندوب التركي بأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة لم يكن عملاً عسكريًا موجهًا، بل جاء كعدوان يطمس السيادة القطرية ويقترب من أن يكون سابقة خطيرة إذا لم يتم الرد عليه وفق القانون الدولي. وأشار إلى أن تركيا، باعتبارها شريكة في الجهود الدبلوماسية، لن تتوانى عن دعم قطر ومساندتها بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية، بل تدعو الدول الأعضاء في المجلس لممارسة الضغط، والاستنكار العلني، وفرض مسؤولية دولية من شأنها ردع مثل هذه الأفعال في المستقبل.

وأكد المندوب أن المسار الذي اختارته إسرائيل، خاصة الاستهداف على أرض دولة وسيط، يضع ثقة الدول بعملية الوساطة على المحك، ويهدد انخفاض فرص الوصول إلى اتفاقات سلام عادلة وشاملة. 

وقد دعا إلى فتح تحقيق مستقل وسريع، يعيد الحقوق المنتهكة، ويقدم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين، كما طالب بضمان عدم تكرار هذا النوع من العمليات ما دامت تحترم الأعراف الدولية ودور الدول الوسيطة.

مندوب تركيا مجلس الأمن الأمم المتحدة الدوحة قطر إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

أمير قطر ورئيس الإمارات

تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم يضع المستأجر أمام خيارين للخروج من الوحدة| تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي

طارق قنديل مشرفا على إعداد تقرير الجمعية العمومية للأهلي

حمدي فتحي

بعد إصابته مع المنتخب.. مصير حمدي فتحي بالوكرة القطري

حسام حسن

هشام حنفي: مواجهة إنبي صعبة على الأهلي

بالصور

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

تحذير .. محبو هذا المشروب أكثر جذبا للباعوض

الباعوض
الباعوض
الباعوض

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. حوادث مأساوية وجهود رقابية وصحية مكثفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل كيكة النشا | منفوخة ولذيذة

كيكة النشا
كيكة النشا
كيكة النشا

فيديو

مونين

مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد