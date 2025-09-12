قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطيب يخطر مجلس الإدارة بعدم الترشح في انتخابات الأهلي
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
دعاء واحد يجبر بخاطرك .. ردده في ليلة الجمعة للمغرب وسترى العجب
أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025
الصفدي يحذّر: غطرسة إسرائيل تهدّد استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي مطالب بخطوات عملية
محذرا من رد الفعل .. مندوب تركيا بمجلس الأمن: إسرائيل لا تنوي إنهاء الصراع في المنطقة
مجلس الأمن يدين هجوم الدوحة دون تسمية إسرائيل.. وقطر تشيد بالتضامن الدولي
حكام مباريات السبت بالجولة السادسة لدوري نايل
مراد مكرم: اللجان الإلكترونية خطر على الأمن القومي
تصاعد التوتر بعد غارة الدوحة.. صحف عبرية تحذر: تركيا الهدف التالي لكن جيشها قوي
أقل سعر ذهب اليوم 12-9-2025
كل ما تريد معرفته عن توقف القلب المفاجئ .. الأسباب والأعراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الأمن يدين هجوم الدوحة دون تسمية إسرائيل.. وقطر تشيد بالتضامن الدولي

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
القسم الخارجي

ندّد مجلس الأمن الدولي، في بيان صدر الخميس، بالهجوم الجوي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة مؤخراً، مؤكداً على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، لكنه تجنّب الإشارة المباشرة إلى إسرائيل باعتبارها الجهة المنفذة للغارة. وقد حظي البيان بموافقة جماعية من الأعضاء الخمسة عشر، بمن فيهم الولايات المتحدة الحليف الأوثق لتل أبيب، وهو ما عُدّ مؤشراً على حساسية التوازنات السياسية داخل المجلس.

البيان الذي صاغته بريطانيا وفرنسا شدّد على "أهمية احترام سيادة قطر وسلامة أراضيها"، معبّراً عن تضامن الدول الأعضاء مع الدوحة، وداعياً في الوقت ذاته إلى "إعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم من قُتلوا على يد حماس، وإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية المستمرة في غزة".

وكانت الغارة الإسرائيلية قد استهدفت اجتماعاً لقيادات من حركة حماس داخل مجمع سكني في شمال الدوحة في التاسع من سبتمبر، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص، من بينهم نجل القيادي البارز خليل الحية وأربعة من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن القطري. وأثار الهجوم موجة غضب واسعة واعتُبر سابقة خطيرة تمس أمن دولة تستضيف مقار دبلوماسية ومنظمات دولية.

في المقابل، نقلت القناة 12 العبرية عن تقييم أمني إسرائيلي أن "معظم القادة المستهدفين نجوا من الضربة"، وبينهم خليل الحية وخالد مشعل، ما يعكس – بحسب محللين – محدودية الأهداف المحققة مقارنة بالتداعيات السياسية الكبيرة التي خلفها الهجوم.

من جانبها، أعربت قطر عن "امتنانها العميق" للدول والمنظمات التي سارعت إلى إدانة ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي"، معتبرة أن التضامن الدولي الواسع معها يعكس خطورة استهداف المدنيين والبنية التحتية في عاصمة عربية مستقرة.

ويرى مراقبون أن موقف مجلس الأمن، رغم إدانته للهجوم، يكشف عن انقسام غير معلن بين القوى الكبرى: فمن جهة، تسعى واشنطن ولندن وباريس إلى حماية إسرائيل من انتقادات مباشرة قد تفرض عزلة دبلوماسية عليها؛ ومن جهة أخرى، يصرّ أعضاء آخرون مثل روسيا والصين على ضرورة تحميل تل أبيب المسؤولية الكاملة عن التصعيد.

ويُرجّح أن يدفع الهجوم إسرائيل إلى مواجهة ضغوط متزايدة، ليس فقط من الدول العربية والإسلامية، بل أيضاً من أطراف دولية تخشى من تحول استهداف قطر إلى سابقة يمكن أن تقوّض قواعد القانون الدولي. كما أن استهداف قيادات حماس خارج نطاق غزة يعكس اتجاهاً جديداً في الاستراتيجية الإسرائيلية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع ذات أبعاد إقليمية معقّدة.

إسرائيل مجلس الأمن الدولي تل أبيب بريطانيا فرنسا سيادة قطر إطلاق سراح الرهائن حماس الحرب غزة الغارة الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

أمير قطر ورئيس الإمارات

تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم يضع المستأجر أمام خيارين للخروج من الوحدة| تفاصيل

ترشيحاتنا

دفن الميت

عالم بالأوقاف: هذا أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة

نائب رئيس جامعة المنصورة يشيد بدور الأزهر الشريف منارة العلم والفكر الوسطي المعتدل على مستوى العالم

نائب رئيس جامعة المنصورة يشيد بدور الأزهر الشريف على مستوى العالم

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

البحوث الإسلاميَّة يعلن موعد ومقر المقابلات الشخصيَّة لابتعاث إحياء ليالي رمضان 1447هـ

بالصور

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

تحذير .. محبو هذا المشروب أكثر جذبا للباعوض

الباعوض
الباعوض
الباعوض

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. حوادث مأساوية وجهود رقابية وصحية مكثفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل كيكة النشا | منفوخة ولذيذة

كيكة النشا
كيكة النشا
كيكة النشا

فيديو

مونين

مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد