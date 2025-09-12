حكومة الاحتلال تضع حجر أساس ممشى ترامب

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع حجر الأساس للممشى الجديد الذي سيحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بات يام.

وقال رئيس حكومة الاحتلال في تصريحات: ترامب أفضل صديق لإسرائيل في البيت الأبيض.

وأضاف نتنياهو: ترامب اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، واعترف بسيادتنا على مرتفعات الجولان وانسحب من الاتفاق النووي الكارثي مع إيران.

وختم نتنياهو: ترامب عزز موقفنا في مواجهة التهديد الإيراني واتخذ سلسلة من الخطوات التاريخية الأخرى من أجل أمن وازدهار دولة الاحتلال .