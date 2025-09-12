بعد إغلاق مستشفى بالنزهة..عقوبات مشددة تواجه العيادات الطبية المخالفة لشروط الترخيص

ضمانا لتقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير الصحية، و حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مستشفى “عين الحياة” الكائن بشارع النصر بحي النزهة في محافظة القاهرة، لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة واضحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.



عقوبة إنشاء عيادات طبية خارج القانون

قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، تصدى لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.



و تضمن القانون عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".