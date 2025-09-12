قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويكيل له السباب
قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟
إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات المستحيلة
في ذكرى بليغ حمدي.. كيف طوع الطرب لصوت أم كلثوم بشكل مدهش
الرعاية الصحية: إنشاء مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات متكامل بإسنا
لاعب الزمالك السابق: حسام حسن "يحب ويكره" في اختياراته بالمنتخب
استشاري تربوي: الثقة بالنفس مفتاح نجاح الطفل وتحصيله الدراسي
موظف «بالبارمودا» ورسوم غير مبررة ..الوزارة ترد على مخالفات مكتب صحة الهرم
برلمان

بعد إغلاق مستشفى بالنزهة..عقوبات مشددة تواجه العيادات الطبية المخالفة لشروط الترخيص

جانب من إغلاق المستشفى
جانب من إغلاق المستشفى
أميرة خلف

ضمانا لتقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير الصحية، و حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مستشفى “عين الحياة” الكائن بشارع النصر بحي النزهة في محافظة القاهرة، لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة واضحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.


عقوبة إنشاء عيادات طبية خارج القانون

قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، تصدى لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.


و تضمن القانون عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".  

عين الحياة النزهة وزارة الصحة الصحة عيادات طبية

