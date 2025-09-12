بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على 3 مؤسسات ومصانع في روسيا



أعلنت وزارة الخزانة البريطانية أدراج مؤسسة الصناعات الكيميائية الفيدرالية "أنوزيت" ومصنع "بريانسك" للكيماويات وشركة "بروتون" للمعدات البصرية في قائمة العقوبات الجديدة ضد روسيا.

كما فرض الوزارة البريطانية عقوبات على 70 سفينة يُزعم ارتباطها بروسيا.

وفي وقت سابق نددت السفارة الروسية في لندن، بحزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها بريطانيا ضد منظمات وأفراد روس، ووصفتها بأنها "إجراءات غير قانونية تفتقر إلى الأساس الواقعي".

وذكرت السفارة في بيان رسمي، أن العقوبات شملت منظمات بينها "حركة الأوائل" و"متطوعو النصر" ومؤسسة أحمد قديروف، إضافة إلى أسماء عدة شخصيات، مشيرة إلى أن لندن استندت في قراراتها إلى "معلومات مغلوطة"، خاصة فيما يتعلق بالاتهامات حول "النقل القسري" لما يقارب 19,500 طفل أوكراني إلى روسيا.

وأوضح البيان أن هذه المزاعم "تتناقض مع الحقائق"، مشيراً إلى أن كييف نفسها قدمت خلال مفاوضات إسطنبول في يونيو الماضي قائمة تضم 339 طفلاً وُصفوا بأنهم في ظروف إنسانية صعبة، إلا أن 30% من بيانات تلك القائمة لم يتم تأكيدها.

وأكدت السفارة أن عدداً كبيراً من الأطفال "لم يزوروا روسيا مطلقاً، أو بلغوا سن الرشد، أو عادوا بالفعل إلى أسرهم"، مشددة على أن أي حديث عن "اختطاف" لا يمت للواقع بصلة.