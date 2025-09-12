الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب مكتملة الأركان في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور خليل الدقران، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب مكتملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني في غزة.



وأضاف الدقران - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الجمعة - "أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة وصل إلى مرحلة خطيرة لم يشهدها التاريخ، حيث يعيش الفلسطينيون ظروفا كارثية، في مختلف مناطق قطاع غزة وسط التصعيد الإسرائيلي السافر وقرارات النزوح القسري".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يتعمد تدمير جميع مقومات الحياة في قطاع غزة، إلى جانب اتباع سياسة التجويع التي ينتهجها من خلال التعنت في عدم إدخال المواد الغذائية والطبية لإغاثة المدنيين.