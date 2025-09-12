قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

حسام الدين مصطفى: نعمل كفريق واحد.. ومصر فتحت صفحة ذهبية في الرياضة البارالمبية

محمد سمير

أكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، مشيراً إلى أن مجلس اللجنة يعمل الآن كفريق واحد من أجل إنجاح بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح مصطفى، خلال تصريحاته في برنامج "نعم قادرون" عبر إذاعة أون سبورت إف إم 93.7 مع الإعلامي محمد كشك، أن البطولة تحظى بدعم كامل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي يحرص على الحضور الجماهيري للحدث من خلال مشاركة طلاب المدارس والجامعات في المدرجات.

كما توجه بالشكر للمهندس خالد عباس على رعايته البلاتينية للبطولة، مشدداً على أن هذا الدعم يعكس ثقة المجتمع المصري في قوة الرياضة البارالمبية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن البطولة ستكون خضراء وصديقة للبيئة، حيث سيتم تنظيم حملات توعية بيئية للمشاركين. وأضاف أن الحدث يمثل محطة أساسية للتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ويشهد مشاركة 73 دولة وأكثر من ألف لاعب ولاعبة، من بينهم بعثة مصرية تاريخية قوامها 59 بطلاً وبطلة، بينهم 21 ناشئاً.

ولفت حسام الدين مصطفى إلى أن العاصمة الإدارية أصبحت مقراً للأحداث الرياضية الكبرى، مؤكداً حرص اللجنة منذ توليه المسؤولية على أن تقام على أرضها لتعكس هذه البطولات صورة مصر الحديثة والإنجازات العظيمة أمام العالم أجمع.


كما تحدث عن استضافة مؤتمر الفيستا لأول مرة خارج أوروبا وكندا في ديسمبر المقبل، وهو مؤتمر علمي دولي يعد علامة فارقة في تطور الرياضة البارالمبية داخل مصر، متوقعاً أن يكون منصة يستفيد منها الباحثون والمدربون على حد سواء.


أزمة منتخب الصم.. والاحتجاج الرسمي في طوكيو لحفظ حقوق مصر

وروى حسام مصطفى تفاصيل أزمة منتخب مصر لكرة القدم للصم، قائلاً إن الاتحاد الدولي أبدى تعنتاً واضحاً تجاه مصر، رغم أن إحدى الدول أعلنت انسحابها، ورُفض إدراج المنتخب المصري بديلاً لها كما يحدث في مثل هذه البطولات. وأوضح أنه تواصل بشكل يومي لحل الأزمة لكن دون جدوى، ما دفع اللجنة لتقديم احتجاج رسمي سيتم طرحه على جدول أعمال الجمعية العمومية في طوكيو.

وأضاف مصطفى أن اللجنة كانت قد أرسلت طلب المشاركة منذ عام 2023، إلا أن المفاجأة جاءت في يناير الماضي بقرار إيقاف المنتخب عن المشاركة بحجة عدم دفع الاشتراكات، رغم تقديم ما يثبت العكس. وكشف أن الاتحاد الدولي ادعى وجود متأخرات تخص عام 2021، وهي فترة جائحة كورونا التي تم خلالها إعفاء الدول من السداد، قبل أن يعودوا للمطالبة بها لاحقاً.

وأكد رئيس اللجنة أن الاتحاد الدولي يعاني من ارتباك إداري واضح، حيث وصلت مراسلات تشير لوجود اتحاد آخر للصم، وهو ما واجهته اللجنة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة عبر مخاطبات رسمية أثبتت أن اللجنة البارالمبية المصرية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن رياضات الصم.

مصر طلبت تنظيم بطولة العالم لكرة القدم للصم

واختتم مصطفى حديثه مؤكداً أن مصر لم تتوقف عند تلك العراقيل، بل حصلت بالفعل على موافقة رسمية من الاتحاد الدولي لاستضافة بطولة العالم لكرة القدم للصم لأول مرة على أرضها، لتكتب صفحة جديدة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.

6 بطولات دولية في 3 سنوات

واختتم رئيس اللجنة تصريحاته بالتأكيد على أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة، حيث نظمت مصر 6 بطولات دولية بارالمبية كبرى منذ 2022، بينها بطولة العالم لرفع الأثقال وبطولتان لكأس العالم في السباحة، بدعم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الرياضي من خلال حركة الفنادق والإقامة والإنفاق السياحي.

حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي أزمة منتخب مصر لكرة القدم للصم

