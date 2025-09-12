قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مستقبل وطن: الوساطة المصرية بين إيران والطاقة الذرية أثمرت اتفاقًا تاريخياً

مستقبل وطن
مستقبل وطن

أكد الدكتور أحمد الشناوي، أمين الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن النجاح الكبير الذي حققته الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون الفني، يعكس المكانة المحورية لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودورها الراسخ في حماية الأمن الإقليمي والدولي، وترسيخ الحوار كخيار استراتيجي بديل عن التصعيد والمواجهة.

وأوضح الشناوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن استضافة القاهرة لهذه الجولة من المشاورات وما أثمرت عنه من اتفاق تاريخي، دليل على ثقة المجتمع الدولي في حياد مصر ومصداقيتها وقدرتها على جمع الأطراف المتباينة على طاولة واحدة، مضيفاً أن ما تحقق لا يعد فقط خطوة في معالجة الملف النووي الإيراني، بل رسالة قوية بأن مصر أصبحت طرفاً أساسياً وشريكاً لا غنى عنه في صياغة الحلول السياسية والدبلوماسية لأزمات المنطقة.

وأشار أمين الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن إلى أن الاتفاق تضمن آليات عملية تضمن تعزيز الشفافية، وتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ممارسة مهامها الرقابية في إيران، بما يمهد لبناء الثقة ومنع الانزلاق نحو مزيد من التوترات، كما يفتح الباب أمام استئناف المفاوضات الأشمل حول قضايا الأمن الإقليمي، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويصب في صالح استقرار الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الدور المصري في هذا الملف يأتي امتداداً لسياسة خارجية متوازنة وواعية، تضع حماية الأمن القومي العربي في أولوياتها، وتعمل على منع نشوب بؤر جديدة للصراع، مشيراً إلى أن مصر قدمت نموذجاً للدبلوماسية الرشيدة التي تضع مصلحة الشعوب فوق كل اعتبار، وتسعى إلى بناء الجسور وترسيخ التعاون الدولي، بما يحفظ الاستقرار ويعزز فرص التنمية المستدامة، مؤكدًا أن نجاح مصر في رعاية هذا الاتفاق يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة لدعم الجهود المصرية والبناء عليها، داعياً كافة القوى إلى انتهاج نهج الحوار، والاقتداء بالمبادرة المصرية كنموذج عملي لإدارة الخلافات بطرق سلمية.

مستقبل وطن الجيزة السيسي قطر

