الاتحاد السكندري يفاوض عمرو أبو الخير لتولي قيادة فريق السلة

بدأ نادي الاتحاد السكندري مفاوضاته مع الكابتن عمرو أبو الخير، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، من أجل تولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة السلة، وذلك عقب اعتذار الكابتن أحمد عمر عن عدم الاستمرار في منصبه.

ووافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بالإجماع على قبول اعتذار الكابتن أحمد عمر عن الاستمرار في مهام عمله كمدير فني للفريق الأول لكرة السلة.

وأكد مجلس الإدارة أنه طوال الفترة الماضية لم يُدخَر جهد في تلبية جميع متطلبات الفريق والجهاز الفني، وتم تدعيم الفريق بالعناصر التي طلبها ووافق عليها المدير الفني، مع توفير كل سبل الدعم لضمان استمرار مسيرة الفريق بالشكل الأمثل.

وأشار المجلس إلى أنه في حالة انعقاد دائم لحين الإعلان عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، بما يليق بتاريخ نادي الاتحاد السكندري العريق ويحقق تطلعات جماهيرنا الوفية والعظيمة، التي تستحق دائمًا الأفضل.