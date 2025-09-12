هاو يعلن غياب نجم نيوكاسل عن مواجهة وولفرهامبتون

قال إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، يوم الجمعة، إن يوان ويسا، المنضم حديثًا للفريق، سيضطر للانتظار حتى ظهوره الأول بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده، ما أبعده عن مباراة السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ولفرهامبتون.

ووقع ويسا عقدًا بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني (74.43 مليون دولار)، بعد قصة انتقالات طويلة، رفض خلالها ناديه السابق برينتفورد عروضًا متكررة من نيوكاسل لضمه، مما أدى إلى أزمة.

شارك اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم مع جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا الشهر، وسجل هدفين ضد جنوب السودان والسنغال قبل تعرضه لإصابة في الركبة.

وعندما سُئل عما إذا كان سيكون لائقًا لمواجهة وولفرهامبتون على أرضه، قال هاو للصحفيين: "للأسف، لا، لن يشارك في هذه المباراة، لقد رأيته لأول مرة أمس.

وواصل: "إنه يشعر بآثار الإصابة التي تعرض لها قبل خروجه مباشرة. لذلك علينا أن نرى حالته... أعتقد أنه سيخضع لفحوصات وربما يُعرض على طبيب متخصص. للأسف، لا أستطيع تقديم أي تحديث."

وسيتولى ويسا، الذي سجل 45 هدفًا في 137 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع برينتفورد، ونيك وولتمايد، صاحب أغلى صفقة في النادي، قيادة هجوم نيوكاسل، ليحلوا محل ألكسندر إيزاك بعد انتقال السويدي إلى ليفربول.