قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح السبب .. هل يحتفل منتخب مصر بالتأهل من استاد القاهرة أم من ملعب آخر؟
رغم التحذيرات الأمريكية.. الأمم المتحدة تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
زوجة جمال عبد الحميد: سقوطه ليس له علاقة بمرض السكري
1000 متر.. مقلب قمامة على الطريق السريع يثير غضب الأهالي في البلينا
أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام
دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب
إقالات للقيادات وإحالة للنائب العام.. غضب وزير الصحة بعد إصابة مواطنين بالعمى في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي
"العاملين بالبترول": شركة جنوب حققت زيادة 6% في إنتاج الزيت الخام 2025
رابط التقديم على مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
تفاصيل لقاء أحمد الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية في دمشق| شاهد
الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب مكتملة الأركان في غزة
مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 في حريق مروع وسط الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاو يعلن غياب نجم نيوكاسل عن مواجهة وولفرهامبتون

نيوكاسل
نيوكاسل
القسم الرياضي

قال إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، يوم الجمعة، إن يوان ويسا، المنضم حديثًا للفريق، سيضطر للانتظار حتى ظهوره الأول بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده، ما أبعده عن مباراة السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ولفرهامبتون.

ووقع ويسا عقدًا بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني (74.43 مليون دولار)، بعد قصة انتقالات طويلة، رفض خلالها ناديه السابق برينتفورد عروضًا متكررة من نيوكاسل لضمه، مما أدى إلى أزمة.

شارك اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم مع جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا الشهر، وسجل هدفين ضد جنوب السودان والسنغال قبل تعرضه لإصابة في الركبة.

وعندما سُئل عما إذا كان سيكون لائقًا لمواجهة وولفرهامبتون على أرضه، قال هاو للصحفيين: "للأسف، لا، لن يشارك في هذه المباراة، لقد رأيته لأول مرة أمس.

وواصل: "إنه يشعر بآثار الإصابة التي تعرض لها قبل خروجه مباشرة. لذلك علينا أن نرى حالته... أعتقد أنه سيخضع لفحوصات وربما يُعرض على طبيب متخصص. للأسف، لا أستطيع تقديم أي تحديث."

وسيتولى ويسا، الذي سجل 45 هدفًا في 137 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع برينتفورد، ونيك وولتمايد، صاحب أغلى صفقة في النادي، قيادة هجوم نيوكاسل، ليحلوا محل ألكسندر إيزاك بعد انتقال السويدي إلى ليفربول.

نيوكاسل يوان ويسا الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

عمليات الرمد

أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

ألونسو ومبابي

ألونسو قبل مواجهة سوسييداد: ريال مدريد جاهز ومبابي قائد داخل وخارج الملعب

محمود الخطيب

تفاصيل اجتماع لجنة الحكماء بالأهلي مع الخطيب .. ومهلة 3 أيام قبل الحسم

سلوت

تدريجيا.. سلوت يفجر مفاجأة بشأن مشاركة إيزاك مع ليفربول

بالصور

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد