اتجاه لإقامة مباراة المنتخب وجيبوتي فى تصفيات كأس العالم خارج مصر
إتاحة تقليل الاغتراب للثلاث مراحل بالثانوية العامة .. ونكشف موعد إعلان النتيجة
لماذا لم يحطم الصحابة التماثيل الأثرية؟.. شوقي علام: تعاملوا بعقلية متزنة
استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وحي الدرج
الفارس يغمد سيفه ويستريح.. اعتذار محمود الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة
الخطيب يودع رئاسة الأهلي بعد مسيرة حافلة بالبطولات المحلية والقارية والدولية
محمد صلاح يحصد جائزة جديدة متفوقًا على بالمر وايزاك
أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر
أبو العينين : العالم يمر بأخطر وأهم فترة في تاريخه
بلّغ إدارة الأهلي بخبر مهم | منشور مثير من خالد الغندور عن الخطيب
الأمم المتحدة تؤيد مشروع قرار بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
أخبار العالم

استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وحي الدرج

استشهاد فلسطينيين
استشهاد فلسطينيين

استشهد فلسطينيان أحدهما طفل، إثر إطلاق طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في مخيم النصيرات، وحي الدرج بقطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة - أن فلسطينيا استشهد، بنيران مسيرة إسرائيلية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أثناء جمعه الحطب.


وأضافت أن طفلا استشهد، وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، إثر إطلاق طائرة إسرائيلية مسيرة النيران تجاههم في حي الدرج بمدينة غزة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى المعمداني.


وفي السياق، أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف نحو مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما واصلت الطائرات الحربية وطيران الاستطلاع تدمير وقصف العمارات السكنية بمدينة غزة، واستهدفت منزلًا بجوار برج الزهارنة في شارع الجلاء غربا.


وأفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، بأن 53 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر اليوم، بينهم نساء وأطفال نتيجة استمرار قوات الاحتلال بارتكاب حرب الإبادة الجماعية ضد القطاع.

فلسطين

