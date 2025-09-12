استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وحي الدرج

استشهد فلسطينيان أحدهما طفل، إثر إطلاق طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في مخيم النصيرات، وحي الدرج بقطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة - أن فلسطينيا استشهد، بنيران مسيرة إسرائيلية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أثناء جمعه الحطب.



وأضافت أن طفلا استشهد، وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، إثر إطلاق طائرة إسرائيلية مسيرة النيران تجاههم في حي الدرج بمدينة غزة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى المعمداني.



وفي السياق، أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف نحو مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما واصلت الطائرات الحربية وطيران الاستطلاع تدمير وقصف العمارات السكنية بمدينة غزة، واستهدفت منزلًا بجوار برج الزهارنة في شارع الجلاء غربا.



وأفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، بأن 53 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر اليوم، بينهم نساء وأطفال نتيجة استمرار قوات الاحتلال بارتكاب حرب الإبادة الجماعية ضد القطاع.