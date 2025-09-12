البشاري : خطاب الرئيس أمام القمة الاستثنائية البريكس يهدف لتحقيق التنمية المستدامة

ثمن ابراهيم البشاري أمين لجنة التجارة والصناعة بحزب الجبهة الوطنية بأمانة الإسماعيلية، الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع "البريكس"، مؤكدا أنها جاءت معبرة عن تطلعات الشعوب نحو نظام دولي أكثر عدالة وتوازنًا، يقوم على التعاون والشراكة الحقيقية لا على الهيمنة وازدواجية المعايير.

وأوضح ابراهيم البشاري، أن مشاركة مصر في قمة "البريكس" تعكس ثقة المجتمع الدولي في مكانتها الاستراتيجية، ودورها الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة ما يتعلق بدعم التعاون بين دول الجنوب وتعزيز المصالح المشتركة.

وأضاف ابراهيم البشاري أن حديث الرئيس السيسي أبرز حرص مصر على دعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعزيز فرص التنمية المستدامة، إلى جانب الدفاع عن حقوق الشعوب في الأمن والسلام والاستقرار.

واختتم ابراهيم البشاري، أن كلمة الرئيس السيسي مثلت صوتًا صريحًا للشعوب الباحثة عن العدالة والكرامة والتنمية، مشددة على أن مصر ماضية بثبات في مسيرتها نحو توسيع شراكاتها الدولية وخدمة قضايا الأمة العربية والإفريقية، بما يعزز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية كقوة فاعلة تسعى لإرساء السلام وتحقيق التنمية المستدامة.