96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك ليالي بيروت ولو متعرفيش روحي بيت أهلك
أبو العينين: الحل في حل الدولتين مافيش غيره
مفترق طرق تاريخي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح حل الدولتين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
القلعة الحمراء تحتاجك يا بيبو| مجلس الأهلي يرفض رحيل الخطيب عن رئاسة النادي

محمود الخطيب
محمود الخطيب

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي ابتعاد محمود الخطيب عن النادي سواء في الوقت الحالي أو اللاحق، لأن الأهلي في حاجة شديدة إلى قيادته لمقاليد الأمور نحو المزيد من الإنجازات، سيما وأنه دومًا يضرب المثل والقدوة في التضحية من أجل النادي وأعضائه وجماهيره.

وقال بيان رسمي صادر عن النادي الأهلي : طالع مجلس الإدارة البيان الصادر عن الكابتن محمود الخطيب الذي تضمن رغبته في الابتعاد عن النادي خلال المرحلة المقبلة بسبب الظروف الصحية التي تحتاج إلى العلاج.. والمجلس وهو يثمن رحلة عطاء الكابتن محمود الخطيب للأهلي على مدار ما يزيد على خمسين عاما، لاعبا وعضو مجلس إدارة وأمينا للصندوق ونائبا للرئيس ثم رئيسًا للنادي، قدم خلالها تضحيات عديدة، وبذل كل الجهد لرفعة الأهلي وإعلاء رايته، متسلحا بقيم النادي وتقاليده العريقة

وتابع البيان : يثمن المجلس ما تحمله ويتحمله الكابتن محمود الخطيب من آلام لأجل الوفاء بالعهد والوعد مع جماهير الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية، واستكمال النجاحات غير المسبوقة التي يشهدها النادي وفروعه الأربعة على كافة المستويات الرياضية والإنشائية والمالية

وأضاف: يؤكد المجلس على الحق الكامل للكابتن محمود الخطيب في الحصول على الراحة الكافية وتلقي العلاج في الوقت الذي يناسبه، متمنيا له الشفاء العاجل.. لكن في ذات الوقت

