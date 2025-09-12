أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي

في إنجاز طبي غير مسبوق، هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور أحمد مدكور، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ، استاذ مساعد الأمراض المتوطنة بكلية الطب بالجامعة، بمناسبة اعتماد تقنية مبتكرة تحمل اسمه "تقنية مدكور" عالميًا من قبل الجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي.

وتُعد هذه التقنية تطويرًا نوعيًا لتقنية POEM المستخدمة في علاج مرض "الأكالازيا"، حيث تتيح الوصول إلى العضلة المتشنجة في المريء حتى في الحالات المعقدة التي كانت تفشل فيها الطرق التقليدية، مما يجنّب المرضى الخضوع لجراحات كبرى مثل استئصال المريء.

وقد تم نشر تفاصيل التقنية في المجلة العلمية الأوروبية "Endoscopy"، لتصبح أول ابتكار طبي مصري يُسجل رسميًا في هذا المجال.

وأكد الدكتور قنديل أن هذا الإنجاز يُعد مصدر فخر للجامعة وللمنظومة الطبية المصرية، ويعكس قدرة الكفاءات الوطنية على الابتكار والمنافسة عالميًا. نحن فخورون بالدكتور أحمد مدكور، الذي رفع اسم الجامعة ومصر في المحافل العلمية الدولية، وسنواصل دعم كل باحث وطبيب يسعى لتقديم حلول جديدة تخدم الإنسانية."

من جانبها، أعربت الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب بجامعة حلوان، عن فخرها بهذا الإنجاز، قائلة:

"إن اعتماد تقنية مدكور عالميًا يُعد شهادة دولية على كفاءة أطبائنا، ويؤكد أن كلية الطب بجامعة حلوان تسير بخطى ثابتة نحو الريادة العلمية والطبية. نحن نؤمن بأن الابتكار والبحث العلمي هما أساس التقدم، وسنواصل دعم كوادرنا المتميزة لتحقيق المزيد من الإنجازات."

من جانبه، أعرب الدكتور مدكور عن سعادته بهذا الاعتراف الدولي، مؤكدًا أن التقنية الجديدة ستُحدث نقلة نوعية في علاج أمراض المريء، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي والبحثي مع المؤسسات الطبية العالمية.

ويشارك في الفريق البحثي للدكتور مدكور، الدكتور عمرو الفولي و الدكتور أحمد الطوانسي و الدكتور حمدي السيد أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان.

ويعد البحث المنشور للدكتور أحمد مدكور ليس السابقه الأولي حيث قام فريق المناظير التداخلية في جامعة حلوان بقيادة دكتور مدكور بنشر ٦ أبحاث لابتكارات في مجال مناظير الفراغ الثالث في جريدة الجمعيه الامريكيه و الأوروبية وهما الأعلي تاثيرًا في مجال المناظير .