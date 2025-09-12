قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
أخبار البلد

أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي

الدكتور أحمد مدكور بعد اعتماد تقنية "مدكور"
الدكتور أحمد مدكور بعد اعتماد تقنية "مدكور"
حسام الفقي

في إنجاز طبي غير مسبوق، هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور أحمد مدكور، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ، استاذ مساعد الأمراض المتوطنة بكلية الطب بالجامعة، بمناسبة اعتماد تقنية مبتكرة تحمل اسمه "تقنية مدكور" عالميًا من قبل الجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي.

وتُعد هذه التقنية تطويرًا نوعيًا لتقنية POEM المستخدمة في علاج مرض "الأكالازيا"، حيث تتيح الوصول إلى العضلة المتشنجة في المريء حتى في الحالات المعقدة التي كانت تفشل فيها الطرق التقليدية، مما يجنّب المرضى الخضوع لجراحات كبرى مثل استئصال المريء.

وقد تم نشر تفاصيل التقنية في المجلة العلمية الأوروبية "Endoscopy"، لتصبح أول ابتكار طبي مصري يُسجل رسميًا في هذا المجال.

وأكد الدكتور قنديل أن هذا الإنجاز يُعد مصدر فخر للجامعة وللمنظومة الطبية المصرية، ويعكس قدرة الكفاءات الوطنية على الابتكار والمنافسة عالميًا. نحن فخورون بالدكتور أحمد مدكور، الذي رفع اسم الجامعة ومصر في المحافل العلمية الدولية، وسنواصل دعم كل باحث وطبيب يسعى لتقديم حلول جديدة تخدم الإنسانية."

من جانبها، أعربت الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب بجامعة حلوان، عن فخرها بهذا الإنجاز، قائلة:  
"إن اعتماد تقنية مدكور عالميًا يُعد شهادة دولية على كفاءة أطبائنا، ويؤكد أن كلية الطب بجامعة حلوان تسير بخطى ثابتة نحو الريادة العلمية والطبية. نحن نؤمن بأن الابتكار والبحث العلمي هما أساس التقدم، وسنواصل دعم كوادرنا المتميزة لتحقيق المزيد من الإنجازات."

من جانبه، أعرب الدكتور مدكور عن سعادته بهذا الاعتراف الدولي، مؤكدًا أن التقنية الجديدة ستُحدث نقلة نوعية في علاج أمراض المريء، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي والبحثي مع المؤسسات الطبية العالمية.

ويشارك في  الفريق البحثي للدكتور مدكور، الدكتور عمرو الفولي و الدكتور أحمد الطوانسي و الدكتور حمدي السيد أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان.

ويعد البحث المنشور للدكتور أحمد مدكور ليس السابقه الأولي حيث قام فريق المناظير التداخلية في جامعة حلوان بقيادة دكتور مدكور بنشر ٦ أبحاث لابتكارات في مجال مناظير الفراغ الثالث في جريدة الجمعيه الامريكيه و الأوروبية وهما الأعلي تاثيرًا في مجال المناظير .

رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان استشاري الجهاز الهضمي والكبد الأمراض المتوطنة

