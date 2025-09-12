قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز جديد لبعثة الفراعنة في بطولة كأس العالم للرماية .. يتبقى 3 منافسات

بطل منتخب مصر للرماية محمد حمدي
بطل منتخب مصر للرماية محمد حمدي
إسلام مقلد

حقق بطل منتخب مصر للرماية محمد حمدي المركز الـ14 برقم مميز 630.8 نقطة، حيث اقترب من النهائيات فقط بـ 1.5، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للرماية المقامة حاليًا في الصين والتي تأتي ضمن خطة الاتحاد المصري للرماية لإعداد أبطال مصر للتأهل والمنافسة بقوة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وفي هذا الإطار، أكد الرائد دكتور محمود سيف الدين دوام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية ورئيس بعثة الفراعنة في البطولة، أن لاعب المنتخب المصري محمد حمدي كان قريباً من النهائيات بعدما قدم مستويات فنية عالية، بما يعبر عن الجاهزية العالية من خلال التدريب المكثف في فترة الإعداد التي سبقت هذه البطولة العالمية.

وقال إن تنظيم البطولة يظهر قدرة بكين التنظيمية بداية من الاستقبال الحافل ومساعدة الرماة في تلبية احتياجاتهم بشكل سريع، موضحا أن إدارة البطولة تتم بشكل متميز والتنقلات مريحة على مدار اليوم.

ووجه الرائد دكتور محمود سيف الدين دوام، الشكر للجنة المنظمة لما تقوم به من عمل شاق في رفع كل الحِمل عن كاهل البعثات المشاركة، من خلال توفير كل التسهيلات الإدارية كي تركز في الهدف الأسمى وهو الجانب الفني من أجل المنافسة على حصد الميداليات.

وأشار رئيس البعثة إلى أن لاعبي بعثة الفراعنة لا زالوا ينافسون في منافسات بندقيه 10م ضغط هواء سيدات، ومسدس 10م ضغط هواء سيدات، ومسدس 25م رصاص، على أن تقام اليوم وغدا النهائي وإعلان النتائج.

ومن جانبه، أعرب اعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة حازم حسني، عن اعتزازهم بالنتائج التي يحققها أبطال المنتخب الوطني في البطولات الدولية، مؤكدين أن الأداء المتميز للاعب محمد حمدي في بطولة كأس العالم بالصين، واقترابه من النهائيات بفارق ضئيل، يعكس حجم الجهد المبذول في إعداد الأبطال وفق خطة طموحة تستهدف المنافسة بقوة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأكد مجلس الإدارة أن الاتحاد سيواصل تقديم الدعم الكامل للاعبين والأجهزة الفنية، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العالمية، موجهين الشكر لكل من يساهم في هذا المشوار من أجهزة فنية وإدارية.

يذكر أنه كان المتوقع أن يحرز البطل الأوليمبي الصيني (شينج) الميدالية الذهبيه ولكن اللاعب الإيطالي (سولازو) أحدث مفاجأة بعدما حصد الميدالية في آخر النهائيات وقلب الموازين وخالف التوقعات في منافسة شرسة وشيقة.

بطل منتخب مصر للرماية محمد حمدي منتخب مصر منتخب مصر للرماية محمد حمدي بطولة كأس العالم للرماية

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
شيماء سيف
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
