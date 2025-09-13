قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

انتحال صفة شرطي وسرقة دراجة نارية.. قرار بشأن واقعة طريق القاهرة الإسماعيلية

محكمة
محكمة
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة تضرر أحد المواطنين من قيام شخصين، يستقلان دراجة نارية تُشبه الدراجات التابعة لإدارة المرور، أحدهما يرتدي ملابس شبيهة بالزي الشرطي، بإيقافه على طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والاستيلاء على دراجته النارية بدعوى أنها غير مرخصة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخصين، يستقلان دراجة نارية تُشبه الدراجات التابعة لإدارة المرور، أحدهما يرتدي ملابس شبيهة بالزي الشرطي، بإيقافه على طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والاستيلاء على دراجته النارية بدعوى أنها غير مرخصة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي في هذا الشأن، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه عامل – مقيم بمحافظة الإسماعيلية، والذي أفاد بأنه بتاريخ 2 من الشهر الجاري، وخلال سيره بالطريق المشار إليه، استوقفه شخصان يستقلان دراجة نارية تشبه مركبات المرور، وقام أحدهما، وكان يرتدي جاكيت أسود بخطوط فسفورية وخوذة سوداء، بادعاء أنه من رجال الشرطة، ثم استوليا على دراجته النارية بدعوى حجزها لعدم وجود لوحات معدنية.

وأوضح المتضرر أنه عند محاولته تتبع مكان الحجز لإنهاء إجراءات الترخيص واستلام الدراجة، فوجئ بعدم وجودها.

وبتكثيف التحريات، أمكن تحديد وضبط المتهمين، وهما شخصان يقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس، وعُثر بحوزة أحدهما على الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، والتي تبيّن أنها منتهية التراخيص وتم تجهيزها لتشبه مركبات المرور.

 وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها، والملابس المستخدمة في تنفيذ الجريمة.


 

الدراجات المرور إدارة المرور اخبار الحوادث

