حبس فتاة بتهمة إدعاء البحث عن الآثار في المنوفية

رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس فتاة في واقعة إدعاء البحث عن الآثار بالمنوفية 4 أيام.

كشفت الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب عملها داخل لجان للبحث عن الآثار بالمنوفية زاعمةً قيام الحراسة المرافقة من رجال الشرطة بالإتفاق مع بعض الأشخاص وتبليغهم بما يتم بأعمال الحفر.
 

وبالفحص تبين أن المذكورة "لها معلومات جنائية" ، دأبت على التقدم  بطلب للجهات المختصة لإجراء حفائر علمية بقطعة الأرض ملكها بمركز أشمون بالمنوفية "على غير الحقيقة" والتشهير بأعضاء اللجنة والإساءة لسمعتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقصد التربح من أرضها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب .

