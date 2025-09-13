قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان عاجل من الخارجية القطرية بشأن القمة العربية في الدوحة
مصر تشارك في البيان المشترك حول "استعادة السلام والأمن في السودان"
فعاليات مكثفة في شرم الشيخ تزامنا مع أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط| فيديو
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من السعودية وباكستان وتركيا
100 يوم صحة: قدمنا 86 مليون خدمة طبية مجانية خلال 59 يوما
تطبق غدا.. فرض رسوم على واردات الحديد والصلب بقيمة 4613 جنيهًا للطن
مقتـ.ل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لحركة طالبان غرب البلاد
وزير الرياضة يودع بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة المتوجهة إلى تشيلي ..صور
احترس.. خطأ شائع عند الركوع يبطل الصلاة والإفتاء تحذر منه
واشنطن تضغط على مجموعة السبع لفرض جمارك 100% على الهند والصين..ما السبب؟
سيراميكا كليوباترا يواجه سموحة لفض الاشتباك في الدوري الممتاز
الأونروا: المجاعة في غزة سببها قيود الإحتلال على المساعدات الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"تصنيف الموهبة وكيفية اكتشافها" .. برنامج تدريبي لجامعة قناة السويس

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

نظمت جامعة قناة السويس برنامجًا تدريبيًا بعنوان: "تصنيف الموهبة وكيفية اكتشافها" بمدرسة أحمد فوزي عمارة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، وإشراف تنفيذي من الدكتورة نهلة تواضروس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قدّم البرنامج التدريبي الدكتور أحمد عطيتو أحمد هريدي أستاذ الرسم والتصوير بقسم التربية الفنية بكلية التربية، وذلك بالتعاون بين إدارة تدريب أفراد المجتمع وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم.

وشارك بالبرنامج (73) مستفيدًا ومستفيدة، وسط حضور مميز لكل من الدكتورة إيمان محمد رئيس قسم الموهوبين بإدارة شمال، و عبير فاروق مسئول التعلم الذكي بالمديرية، وهيام علي مسئول الموهوبين بالمديرية، و شهير محمد مسئول المتابعة بالمديرية.

تناول البرنامج مفهوم الموهبة باعتبارها قدرات عامة أو خاصة تجعل الفرد متميزًا عن الآخرين في مجال أو عدة مجالات، وهي قدرات قد تكون فطرية أو مكتسبة، عقلية أو إبداعية، تميز صاحبها بمستوى عالٍ من التفكير والأداء.

كما تناول آليات اكتشاف المواهب منذ مراحل الطفولة المبكرة وأهمية دور الأسرة في رعايتها وتنميتها، مؤكدًا أن الموهبة قد تكون دفينة تحتاج إلى رعاية وإرشاد لإبرازها.

وتم خلال المحاضرة استعراض أهم الخصائص المميزة للطلاب الموهوبين، ومنها الفضول الفكري، والقدرة على التفكير العميق، والحساسية العالية والتعاطف، والخيال الخصب، وحب الاستقلالية في التعلم، والقدرة على مواجهة الهياكل التقليدية بأساليب أكثر تفاعلية، إضافة إلى الشعور القوي بالعدالة، وتعدد الاهتمامات، وسرعة استيعاب المفاهيم الجديدة، والذاكرة الاستثنائية.

كما ناقش البرنامج طرق دعم الطلاب الموهوبين من خلال تنمية قدراتهم وتشجيعهم على التخلص من الخوف والتجربة دون رهبة من الفشل، مع تعزيز مهاراتهم من خلال التدريب المستمر والالتحاق بالدورات والأنشطة التي تسهم في تنمية مواهبهم.

وتم تعريف المواهب على أنها المهارات والقدرات الطبيعية التي يتمتع بها الإنسان منذ ولادته أو التي يكتسبها بالممارسة والتطوير، مع الإشارة إلى تنوعها وتعدد أشكالها.

جاء تنظيم البرنامج التدريبي تحت إشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، بما يعكس حرص جامعة قناة السويس على المساهمة الفعالة في دعم الموهوبين واكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الأجيال الجديدة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

تصعيد إسباني ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

ترشيحاتنا

أحمد سعد

نجوم استعانوا بطبيب نفسي قبل أحمد سعد.. أنغام تناولت أدوية اكتئاب لخمس سنوات.. ومحمد محيي لجأ للمهدئات

أحمد حلمي

أحمد حلمي يكشف حقيقة رده على تصريحات سلوم حداد

سراج منير

ذكرى وفاة سراج منير.. تزوج من فنانة مشهورة وترك الطب وأفلس فى النهاية

بالصور

انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد