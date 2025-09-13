قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماع بلجنة شؤون التعليم الخاص بأسيوط لمناقشة استعدادات العام الدراسى الجديد

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط يترأس اجتماع لجنة شؤون التعليم الخاص لمناقشة استعدادات العام الدراسى الجديد
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط يترأس اجتماع لجنة شؤون التعليم الخاص لمناقشة استعدادات العام الدراسى الجديد
إيهاب عمر

ترأس محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اجتماع لجنة شؤون التعليم الخاص بالمديرية لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالعام الدراسى الجديد بحضور إيهاب عثمان مدير إدارة التعليم الخاص وياسر سيد مدير إدارة الشؤون القانونية بالمديرية وممثلي المدارس الخاصة بالمحافظة.

الالتزام بالكثافات داخل الفصول

استعرض وكيل الوزارة فى بداية الاجتماع التعليمات والقرارات الوزارية استعدادا للعام الدراسى الجديد والالتزام بالكثافات داخل الفصول وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى ونهو كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد وخلق بيئة جاذبة للطلاب مع الحرص على الاستمرار فى تدريب المعلمين على المناهج الدراسية المطورة بالتنسيق مع مديرى المراحل التعليمية المختلفة بالمديرية .


كما ناقش وكيل الوزارة -خلال الاجتماع -بعض مقترحات ممثلى المدارس الخاصة بناء على لوائح تلك المدارس و وفقا للقوانين المنظمة لذلك موجها بضرورة تكثيف المتابعة المستمرة على كافة المدارس الخاصة بالمحافظة لضمان الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية بها .


واستعرض ايهاب عثمان مدير التعليم الخاص بالمديرية بعض الموضوعات محل النقاش باللجنة وبعض المقترحات المقدمة .

وفى نهاية الاجتماع أكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالمتابعة الفنية للمدارس وتكثيف الأنشطة المدرسية والالتزام بالتقييمات الاسبوعية وتكثيف الندوات واللقاءات التعريفية للطلاب الجدد وشرح نظام البكالوريا الجديد واهم مميزاته والفرق بينه وبين نظام الثانوية القديم حرصا على مستقبل ابنائنا الطلاب وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص .

وزارة التربية والتعليم التعليم الخاص العام الدراسى الجديد أسيوط أخبار أسيوط استعدادات العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

الزمالك

خوان ألفينا يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري في الدوري

اشرف صبحي

أبو حسين يؤكد ثقة اتحاد الكرة في منتخب 20 سنة

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري الممتاز غدا

بالصور

شئون البيئة بالشرقية تنفذ 18حملة مفاجئة لفحص عودام السيارات

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

صحة الشرقية تنفذ 54 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي الكامل لسيارات ذوي الإعاقة

سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة

تضليل للمستهلكين.. جدل جديد يلاحق تسلا وإيلون ماسك حول القيادة الذاتية

تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد