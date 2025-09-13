اجتماع بلجنة شؤون التعليم الخاص بأسيوط لمناقشة استعدادات العام الدراسى الجديد

ترأس محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اجتماع لجنة شؤون التعليم الخاص بالمديرية لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالعام الدراسى الجديد بحضور إيهاب عثمان مدير إدارة التعليم الخاص وياسر سيد مدير إدارة الشؤون القانونية بالمديرية وممثلي المدارس الخاصة بالمحافظة.

الالتزام بالكثافات داخل الفصول

استعرض وكيل الوزارة فى بداية الاجتماع التعليمات والقرارات الوزارية استعدادا للعام الدراسى الجديد والالتزام بالكثافات داخل الفصول وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى ونهو كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد وخلق بيئة جاذبة للطلاب مع الحرص على الاستمرار فى تدريب المعلمين على المناهج الدراسية المطورة بالتنسيق مع مديرى المراحل التعليمية المختلفة بالمديرية .



كما ناقش وكيل الوزارة -خلال الاجتماع -بعض مقترحات ممثلى المدارس الخاصة بناء على لوائح تلك المدارس و وفقا للقوانين المنظمة لذلك موجها بضرورة تكثيف المتابعة المستمرة على كافة المدارس الخاصة بالمحافظة لضمان الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية بها .



واستعرض ايهاب عثمان مدير التعليم الخاص بالمديرية بعض الموضوعات محل النقاش باللجنة وبعض المقترحات المقدمة .

وفى نهاية الاجتماع أكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالمتابعة الفنية للمدارس وتكثيف الأنشطة المدرسية والالتزام بالتقييمات الاسبوعية وتكثيف الندوات واللقاءات التعريفية للطلاب الجدد وشرح نظام البكالوريا الجديد واهم مميزاته والفرق بينه وبين نظام الثانوية القديم حرصا على مستقبل ابنائنا الطلاب وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص .