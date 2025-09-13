أبو حسين يؤكد ثقة اتحاد الكرة في منتخب 20 سنة

أكد محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته فى لاعبي المنتخب الوطني تحت ٢٠ سنة الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم بتشيلي، مشيرا إلى أن هذا الجيل من يضم كوكبة من المتميزين .

جاء ذلك خلال مرافقته للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في وداعه لبعثة المنتخب الوطني بمطار القاهرة صباح اليوم.

فيما تعهد علاء عبده المدرب العام خلال لقاء البعثة بالوزير بأن الجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني واللاعبين سوف يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق أحلام وطموحات الجماهير فى البطولة الكبيرة موجها له الشكر على اهتمامه بالمنتخب .

وفي ختام اللقاء أكد أحمد كاباكا كابتن الفريق على أن اللاعبين فى حالة إصرار على الذهاب للمونديال لإحراز شئ يسجله التاريخ موجها الشكر نيابة عن كل زملائه إلى د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحرصه الدائم على دعم ومساندة المنتخبات الوطنية .

وحالت ظروف السفر المبكر إلى تشيلي دون تواجد حماده الشربيني عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة والكابتن أسامة نبيه في اللقاء، حيث سبق الاثنان البعثة إلى تشيلي مساء أمس.